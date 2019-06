French News: Le salaire minimum de l’industrie dans la gestion des déchets est augmenté

Source: Verdi – United Services Union7. Juin 2019 | ver.di a convenu avec l’Association des associations d’employeurs municipaux (VKA) et l’Association fédérale allemande pour la gestion des déchets, de la gestion de l’eau et des matières premières (BDE) d’une augmentation en trois étapes du salaire minimum dans la gestion des déchets. Par la suite, si les comités respectifs sont d’accord, le salaire minimum passera du 1er octobre 2019 à 10,00 euros par heure, le 1er octobre 2020 à 10,25 euros et le 1er octobre 2021 à 10,45 euros. Le salaire minimum dans la gestion des déchets n’a pas été négocié depuis 2017 à 9,10 euros et a été remplacé début 2019 par le salaire minimum légal de 9,19 euros.

ver.di se félicite de l’unité des organisations d’employeurs pour un nouveau salaire minimum fort dans l’industrie de l’élimination des déchets. Ver.di fait campagne pour que le salaire minimum pour la gestion des déchets soit accepté et renégocié depuis deux ans. “Il est encourageant de constater que les associations d’employeurs ont également reconnu la nécessité d’un salaire minimum”, a déclaré Andr.Scheidt, membre du Conseil fédéral de Ver.di. “La gestion des déchets au salaire minimum est un signal important pour les travailleurs de la négociation collective dans l’industrie de l’élimination des déchets. Les négociations collectives au sein de l’industrie ont augmenté au fil des ans et pourtant, de nombreux employeurs échappent à la négociation collective. Le salaire minimum pour la gestion des déchets a créé une base financière améliorée pour nos employés. “

