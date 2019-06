French News: Les équipages de l’ISS-60/61 ont commencé les examens pratiques

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # la chose principale est # la cosmonautique habitée # Soyouz MS-1307.06.2019 20: 52U exercices pratiques

Après avoir passé les examens théoriques, les équipes de l’ISS-60/61 ont commencé des tests pratiques sur simulateurs. Aujourd’hui, les commandants des équipes principale et de secours du TPK Soyouz MS-13, Alexander Skvortsov et Sergey Ryzhikov, ont été soumis à des exercices d’examen sur le simulateur de téléopérateur spécialisé afin de déterminer le contrôle téléopératoire du véhicule de transport de fret par Progress MS. MKS se produit en mode automatique. Cependant, l’équipage doit toujours être prêt à prendre le contrôle. “Lors de mon premier vol en mai 2010, nous avions une situation difficile avec l’adoption du premier” camion “, a déclaré Alexander Alexandrovich. «Mais Oleg Kotov et moi avons terminé son amarrage avec la station en mode manuel.» Malgré l’expérience, les astronautes sont formés au contrôle du PAG pour le maintien et le perfectionnement de leurs fonctions: chaque fiche d’examen contient quatre modes, deux à la lumière et deux à l’ombre. Le cosmonaute établit l’amarrage des TGC aux quatre stations d’accueil de l’ISS – c’est le CO-1 (compartiment d’amarrage Piers), le SM (module de service Zvezda), le MIM-1 (module de recherche Rassvet) et le MIM-2 (recherche). ). Tous les modes commencent à partir de la congélation automatique du navire à une distance d’environ 150 à 160 mètres de la station. Ensuite, des situations anormales sont introduites, entraînant la perturbation du mode automatique et le passage au mode de contrôle manuel “camion”. Lors de l’exécution du contrôle manuel, des défaillances et des accidents sont également possibles.Le premier groupe de situations d’urgence comprend, par exemple, le retrait automatique du navire de la station ou un accident du système de commande TGC. En mode TORU, les astronautes peuvent également s’attendre à des situations anormales, telles qu’une brève disparition d’une image TV d’un TGC, une défaillance des commandes manuelles ou une interruption de la communication entre le navire et la station. “Il s’agit d’une procédure standard pour recevoir un” camion “que chaque astronaute peut effectuer,” examen Alexander Skvortsov. – Avant de nous envoler vers l’ISS, nous nous entraînons bien sûr sur le «téléopérateur», nous rappelons les nuances de l’amarrage manuel du navire à la station. Tout est familier. Je noterai que les moyens techniques changent – nous utilisons maintenant non pas une version imprimée de la documentation intégrée, mais une tablette. Il est très pratique et vous permet de gagner du temps, ce qui est très précieux une fois amarré. »Les commandants des équipes principale et de secours de Soyouz MS-13 TPK ont brillamment géré la tâche et ont obtenu d’excellentes notes à l’examen. La Commission, présidée par Valery Korzun, chef de la 1re Direction du PCC, Héros de la Fédération de Russie, Pilot-Cosmonaute de la Fédération de Russie, a souligné la clarté des rapports et de la détermination des paramètres de mouvement relatifs de TGK Progress MS et de l’ISS, ainsi que des actions confiantes et compétentes des opérateurs.

