French News: Les Roumains ont voté contre la corruption

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique En Roumanie, les citoyens ont clairement sanctionné les partis gouvernementaux PSD et Alde aux élections européennes. Le résultat des élections européennes est avant tout qualifié de vote contre la corruption. Le désir de nombreux Roumains est devenu réalité: Liviu Dragnea a été condamnée par la Cour suprême à trois ans et demi de prison. (© picture-alliance / AP, AP Photo)

La Roumanie gouvernants Socialistes coupes dimanche, jour du scrutin avec près de 22,5 pour Cent seulement en tant que deuxième Force à partir. Votre libéralisme, à la Coalition Alde n’a pas le quota de 5%. L’Opposition ne pouvait en revanche se réjouir. Le Parti national libéral (PNL) était de 27 pour Cent plus clair Vainqueur des élections, l’Alliance 2020 (composé zentristischen USR et le Parti Plus) a reçu, 22,4% aurait un Cheveu, le PSD obsolète. Le Parti du Mouvement populaire (PMP) de l’Ex-Président Băsescu, l’Association de la Minorité hongroise (UDMR) et le nouveau Parti Pro Romania du PSD-Dissident et ancien premier Ministre, Victor Ponta, a réussi avec un chiffre Stimmanteilen également au Parlement Européen.Le PSD a été, avant tout, la forte Mobilisation de la part de leurs Adversaires Fatale. Ainsi, les sociaux-démocrates à peu près autant d’Électeurs lors des Élections européennes de 2014 mobiliser les. Cependant, à travers les Campagnes, de nombreux Videoblogger, des Artistes et des Intellectuels, de l’Internet a augmenté le taux de Participation à près de 50% (en 2014, ils n’étaient que 32 pour Cent). Ainsi, les quelque deux Millions de Voix pour un bon Résultat n’est plus: Le PSD a reculé de près de 15 Points par rapport à la Élections européennes de 2014, et plus de la Moitié par rapport à la élections Législatives à la Fin de l’année 2016.Le quotidien libéral-conservateur PNL a remporté le talk-show, l’Animateur de Rareş Bogdan un éloquent et dévoué, qui sont tout à fait radical, Candidats, l’Équipe de la, de la les Électeurs de mieux que de nombreux expérimenté Parteiveteranen de ramasser et d’enthousiasme.L’Alliance 2020 a pu avec succès comme une Alternative de positionnement: L’Union Sauve la Roumanie (USR) il y a seulement quelques Années, fondée, elle est politiquement vide et est donc crédible. Le Parti de Plus pour l’ancien premier Ministre, Dacian Ciolos, aux Yeux des bourgeois, des Électeurs de l’un des rares Politiciens respectables, a renoncé à ses propres Ambitions et a accepté qu’une Participation de l’Alliance. Ensemble, ont gagné les deux Parties, notamment les jeunes Électeurs de ce que certains sont allés encore plus de jeunes Retraités de choisir. Non seulement dans Studentenstädten comme de Bucarest ou de Cluj, mais même dans les Bastions de l’PSD comme Vaslui ou de Craiova, l’Alliance 2020.Un Rôle important est joué par la Personnalisation: Les Électeurs ont identifié les PSD avec Liviu Dragnea, le Marionnettistes derrière le Gouvernement. Pour se protéger d’une peine de Prison dans un procès en cours de sauver, avait des délinquants Politiciens depuis, en 2017, l’Etat de droit s’est érodé et contre l’UE, se sont précipités. Ses Hasstiraden contre les prétendus Conspirateurs et À l’Étranger, polarisé, si fort, que les Gens, les Élections européennes Plébiscite contre Dragnea et pour l’Europe et l’Etat de droit compris. Les Augmentations des Salaires dans la fonction publique avec lesquels la PSD, ces dernières Années, les points espérait, ont été les Urnes ne sont pas récompensés. Les Citoyens “ont fait de l’Europe une fois de plus montré que la Roumanie ni d’Orbán en Hongrie, ni Erdoğans Turquie

