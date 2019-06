French News: Obligations: les rendements tombent

Source: Boerse Frankfurt7. Juin 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Cette semaine, le commerce des obligations est dominé par les taux d’intérêt et la politique commerciale. Les avertissements sur les risques pour l’économie mondiale sont en augmentation. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et un nombre croissant d’analystes prévoient un ralentissement important de la croissance mondiale. La mesure dans laquelle l’économie mondiale va réellement perdre son élan dépend, entre autres, de l’évolution des conflits commerciaux internationaux. “L’économie mondiale ne fonctionne plus très bien”, rapporte Arthur Brunner de la Banque ICF. C’est ce qui inquiétait les gardes-monnaies. La Réserve fédérale n’a pas été la seule cause de la spéculation sur les taux d’intérêt des investisseurs, qui a poussé les rendements des obligations du Trésor américain à dix ans à 2,1%. Selon le trader, les Bunds de même maturité ont atteint de nouveaux obstacles, les titres rapportent actuellement moins 0,231%. Les investisseurs ont réagi à la déclaration de la Banque centrale européenne selon laquelle les taux d’intérêt de la zone euro devraient rester à leurs niveaux actuels pendant au moins la deuxième moitié de 2020, voire plus longtemps si nécessaire. Les investisseurs demandent à l’Italie de payer plus Selon M. Brunner, la décision de la Commission de proposer une procédure de déficit à l’encontre de l’Italie accroît la volatilité du marché des obligations d’État italiennes. Le négociant estime le rendement actuel des obligations italiennes à dix ans à 2,41%, après 2,6% entre-temps. Entre-temps, l’Italie était disposée à parler de son ménage et les acheteurs étaient revenus. Les analystes estiment toutefois que l’attrait du gouvernement est un “jeu temporaire” visant à calmer les marchés pour le moment. Depuis mars, les primes de risque pour l’Italie ont augmenté, mesurées par la différence de rendement par rapport aux Bunds. En conséquence, le pays doit approfondir ses emprunts sur les marchés des capitaux.

Moyens de paiement Bons du Trésor Avec les billets à court terme déjà planifiés par Salvini et déjà approuvés par la Chambre des députés, le ministre italien des Finances ne peut échapper aux critères fiscaux, comme le précise Klaus Stopp. Selon l’analyste de la Baader Bank, les mini-robots – qui correspondent à Buoni Ordinari del Tesoro – pourraient être de facto des pièces de cinq à 500 euros avec des échéances allant de trois à douze mois. Premièrement, les titres sont destinés à régler des comptes nationaux et des taxes. Mais Rome pourrait également utiliser ces papiers pour signaler l’entrée dans la sortie italienne de l’euro. Toutefois, les Mini-Bots voient dans l’arrêt un moyen de pression potentiel pour l’Italie dans le différend budgétaire avec l’UE.

Stop BMW investit le marché des capitaux avec deux nouvelles obligations de 1 000 euros chacune. BMW a collecté cette semaine un total de 1,75 milliard d’euros auprès d’investisseurs, a annoncé Brunner. “La question s’est très bien passée.” Pour un journal de trois ans (WKN A0R3EZ), le groupe automobile bavarois verse une participation de 0,125% par an. Une obligation venant à échéance en juillet 2026 (WKN A2R3E0) a un coupon de 0,75%. Behrens profite de l’heure favorable, mais les investisseurs ont également bien accepté. Coupon de 6,25 pour cent. “Au lieu des 15 millions € prévus, le fabricant de la technologie de fixation pour les obligations en bois a généré 20 millions €.” Bilfinger réussi sur le marché la semaine prochaine, une nouvelle obligation de 250 millions € (WKN A2YNQW) sera négociée jusqu’en juin 2024 et un taux d’intérêt annuel de 4,5%. “La demande était forte malgré une taille de pièce de 100 000 euros”, rapporte Rainer Petz de la banque Oddo Seydler.

Thyssen, S Immo Otto et Semper idem Underberg WantedDans le négoce d’obligations de sociétés existantes, Gregor Daniel de Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank s’intéresse de plus en plus à l’achat d’une obligation ThyssenKrupp (WKN A2TEDB) avec un coupon de 2,875%. Actuellement, la valeur de quelque chose est inférieure à 101% à avoir.Un acheteur encore jeune jusqu’au 22 mai 2026 en cours, l’obligation S Immo (WKN A2R195) avec un taux d’intérêt annuel de 1,875% est également achetée auprès du revendeur. “Le papier est désormais coté à plus de 103%.” Les investisseurs ont également placé dans le dépôt une obligation de sept ans émise par Otto (WKN A2TR80) pour un montant de 250 millions d’euros. L’achat d’intérêts au cours de la journée s’est écoulé hier. Obligation Semper idem Underberg mature (WKN A2LQQ4) avec un coupon de 4,0% et des ventes en ligne consécutives. L’obligation d’un volume de 25 millions d’euros coûte actuellement 106% Par Iris Merker7. Juin 2019, © Deutsche Börse AG

