French News: Plus d’argent pour les personnes handicapées

“La loi sur l’adaptation de l’allocation de formation professionnelle et de l’allocation de formation augmentera les besoins et les indemnités en plusieurs étapes. Il existe également des simplifications juridiques et procédurales. L’augmentation de l’allocation de formation de 80 à 117 euros au 1er août 2019 est très réjouissante. Dans le même temps, cela entraîne une augmentation du montant de base de la rémunération dans les ateliers pour personnes handicapées. Afin de ne pas surcharger les ateliers, nous avons développé un modèle par étapes pour augmenter le montant de base pendant une période transitoire, après avoir entendu les personnes concernées.

Le Bundestag a adopté jeudi soir la loi sur l’ajustement de l’allocation de formation professionnelle et de l’allocation de formation. Peter Weiß, porte-parole de la politique du marché du travail, et Wilfried Oellers, commissaire aux personnes handicapées du groupe parlementaire CDU / CSU, expliquent: