French News: Plus facile à appliquer

Source: CDU-CSU

06/07/2019

Modification du départ des demandeurs d’asile déboutés

Selon le ministère fédéral de l’Intérieur, “un nombre élevé de personnes quittant le pays” ne se conforme pas à la demande de quitter l’Allemagne. Ils doivent être déportés. Le projet de loi visant à améliorer l’application de l’obligation de quitter le pays vise à augmenter de manière significative le nombre de demandeurs d’asile rapatriés.

Par exemple, la loi réduit les conditions préalables à la détention préventive afin d’empêcher le retour de l’immersion. La loi autorise également la “détention coopérative”: ceux qui n’aident délibérément pas à clarifier leur identité doivent être détenus et présentés pour identifier leur identité.

Ne pas annoncer les expulsions

Outre les quelque 487 motifs de détention spéciaux, l’exigence de séparation est suspendue temporairement pour cause d’expulsion et de détention. Ainsi, 500 places de déportation et de prisons dans les prisons peuvent être utilisées pour l’exécution de la détention en attente d’expulsion. En outre, après l’expiration de la période de départ volontaire, la date d’un projet d’expulsion ne devrait pas être annoncée à un étranger afin d’empêcher toute submersion. Les informations relatives à la procédure d’expulsion sont classées secrètement dans le projet de loi. Si des personnes mettent ces informations à la disposition de la personne à expulser ou d’un tiers, elles peuvent être passibles de poursuites et poursuivies pour incitation, complicité et complicité.

Améliorer l’échange de données

Ce que l’on appelle la deuxième loi sur l’amélioration des échanges de données vise un échange de données plus simple et plus efficace “aux fins du droit de résidence et du droit d’asile”. Le projet a pour objectif de développer davantage les possibilités d’utilisation du registre central des étrangers (AZR) afin d’organiser et de gérer les tâches qui existent après la distribution des demandeurs de protection aux Länder et aux municipalités. En outre, les données extraites de l’AZR doivent être mises à la disposition des autorités “en temps réel”. À l’avenir, par exemple, les services de protection de la jeunesse, les autorités de la nationalité et des personnes déplacées, ainsi que le Foreign Office et ses missions diplomatiques pourront automatiquement extraire des données de l’AZR. Il est également permis de transmettre les données personnelles extraites de l’AZR à d’autres autorités publiques.

Utiliser les conclusions de la police fédérale

À l’avenir, les conclusions de la police fédérale serviront également à examiner les problèmes de sécurité. En outre, le “service d’identification des demandeurs d’asile, des étrangers introduits illégalement et des résidents illicites par la police fédérale dans le cadre du premier contact officiel” sera également rendu en dehors de la zone frontalière de 30 kilomètres dans le cadre des autres tâches légalement confiées à la police fédérale. Dans le cas de cadres qui peuvent être révoqués et qui sont éligibles à l’expulsion ou à l’expulsion, des données supplémentaires devraient être stockées dans le registre AZR “afin de garantir une identification claire en prévision des expulsions”.

MIL OSI