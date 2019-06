French News: Prix ​​Bernd Rendel 2019: DFG honore les premières réalisations en géosciences

Source: Deutsche ForschungsgemeinschaftDini Adyasari et Michael Grund récompensés lors de la conférence annuelle de la Société allemande de géologie qui s’est tenue fin septembre 2019 à Münster

Pour des recherches géoscientifiques prometteuses et originales dès le début de sa carrière, une chercheuse et chercheuse recevra le prix Bernd Rendel 2019 de la Fondation allemande pour la recherche (DFG): Dini Adyasari, doctorante au Centre Leibniz pour la recherche marine marine (ZMT) à Bremen, en Allemagne. et Michael Grund, candidat au doctorat en géophysique à l’institut de technologie de Karlsruhe (KIT), ont convaincu le jury. Ils reçoivent chacun 2 000 euros de la Fondation Bernd Rendel, gérée par le Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Le prix en espèces devrait leur permettre, entre autres, de participer à des congrès et des conférences internationales. Le prix sera remis lors de la réunion annuelle de la Société allemande de géologie – Association géologique du 22 au 25 septembre 2019 à Münster.Dini Adyasari (30 ans) est originaire d’Indonésie et a obtenu son baccalauréat en sciences en ingénierie en 2010. Elle s’est ensuite rendue à l’université de Stavanger, en Norvège, pour obtenir sa maîtrise. En 2014, elle a obtenu une maîtrise en sciences de l’environnement. Dans son mémoire de maîtrise, elle a traité de l’épuration des eaux de station d’épuration au moyen de techniques de filtration innovantes. Pour son doctorat (depuis 2015) au Centre pour la recherche sur la mer tropicale de Leibniz (ZMT) à Brême, elle a également renforcé son expertise scientifique dans le domaine de la production d’eau souterraine en haute mer, soutenue par une bourse du DAAD et un séjour à l’Université de l’Alabama. Dans sa thèse, elle a enquêté sur “La pollution urbaine des rejets d’eaux souterraines sous-marines de la région côtière de Jepara et ses implications pour la gestion locale de l’eau”. Adysari a déjà publié en tant que premier auteur dans la prestigieuse revue “Science of the Total Environment”; Les autres sujets de ses publications incluent l’écoulement des eaux souterraines sous-marines, les flux d’éléments nutritifs et leurs réactions, ainsi que la microbiologie dans les eaux de ruissellement. »Michael Grund (30 ans) est titulaire d’une maîtrise en géophysique et détient un doctorat de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) depuis la mi-2015. , Il analyse ici les données de l’expérience ScanArray ainsi que les données de mesure des stations de mesure sismiques permanentes en ce qui concerne la vitesse et la direction de propagation des ondes sismiques. Jusqu’à présent, il a obtenu des résultats de très haute qualité dans le cadre d’une vaste gamme de recherches sismologiques et géoscientifiques. Son approche méticuleuse et critique des résultats de mesure et des idées de modèle existantes est reflétée dans des publications dans des revues à comité de lecture respectées. Ses idées et ses contributions scientifiques à la discussion montrent son extraordinaire potentiel pour comprendre, analyser et résoudre des questions géoscientifiques à différentes échelles. Depuis 2002, la DFG décerne chaque année le Prix Bernd Rendel à des non-diplômés en géosciences à des fins scientifiques telles que la lors de congrès et de conférences internationales. Le prix en argent est administré par le Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. La fondation a été créée par sa famille à la mémoire de Bernd Rendel, un étudiant en géologie décédé jeune. Informations de lectureEn savoir plus sur le prix Bernd Rendel et les lauréats précédents: Contact presse: Personne-ressource au bureau de DFG:

