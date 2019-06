French News: Promouvoir l’immigration de professionnels, limiter l’immigration illégale

Source: CDU-CSU

Le Bundestag adopte une législation complète sur l’asile et la migration

Vendredi, le Bundestag allemand a adopté sept lois visant à faciliter l’immigration de travailleurs qualifiés et à limiter l’immigration clandestine. Thorsten Frei, vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand pour les affaires intérieures et juridiques, et le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand pour le Travail et les Affaires sociales, déclarent:

Thorsten Frei: “Avec la loi sur l’immigration de travailleurs qualifiés, l’Allemagne crée un nouveau cadre pour l’immigration de travailleurs qualifiés dont le besoin est urgent. Pour la première fois, le marché du travail allemand sera complètement ouvert aux professionnels ayant une formation professionnelle. Cependant, un emploi et une qualification aux normes allemandes restent des conditions préalables essentielles. Une immigration dans les systèmes de sécurité sociale n’existera pas avec CDU et CSU.

Lors de la conception de la nouvelle loi sur l’immigration, nous avons prêté attention à une séparation nette entre asile et migration de travail. La législation en matière de migration convaincante ne comprend pas seulement la promotion de l’immigration de travailleurs qualifiés, mais également la limitation claire de la migration illégale. C’est la raison pour laquelle nous utilisons la détention à la sortie et la détention pour expulsion afin de perfectionner nos outils pour faire respecter le départ des demandeurs d’asile déboutés. Nous augmentons la pression sur les sans-abri et ceux qui refusent de coopérer et réduisons les prestations pour les migrants qui ont déjà demandé l’asile dans un autre pays de l’UE ou ont été reconnus comme vulnérables dans ce pays. “

Hermann Gröhe: “La loi sur l’immigration dans l’emploi renforce l’Allemagne en tant que siège économique et renforce ainsi la prospérité et la sécurité sociale dans notre pays. Pour le moment, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est le principal frein à la croissance dans de nombreuses régions. Le fait que non seulement des universitaires, mais aussi des spécialistes de pays non membres de l’UE qualifiés accéderont à l’avenir au marché du travail allemand constitue une véritable avancée. Le fait qu’ils doivent non seulement posséder les qualifications et le travail nécessaires, mais aussi maîtriser l’allemand montre que nous avons tiré les leçons des erreurs du passé. Une bonne connaissance de l’allemand est une condition préalable essentielle à la réussite sur le marché du travail.

Il est maintenant crucial que l’économie de notre pays exploite les nouvelles opportunités d’immigration de main-d’œuvre qualifiée. La politique a pour tâche de soutenir l’acquisition des travailleurs qualifiés dont nous avons un besoin urgent. Celles-ci incluent des efforts pour accélérer l’examen et la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, de meilleurs conseils pour les professionnels intéressés, en particulier les petites et moyennes entreprises, et davantage d’opportunités pour acquérir la langue allemande à l’étranger.

Notre objectif commun doit être de renforcer l’Allemagne dans la compétition internationale des bonnes personnes. “

