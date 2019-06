French News: Rugby: quand, sinon maintenant

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Le premier cycle du premier cours de mathématiques appliquées et processus de gestion, ainsi que le capitaine de l’équipe de rugby de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Vsevolod Pashkin, ont partagé leurs impressions sur les dernières minutes gagnantes du match de nos athlètes et ont expliqué comment le sport les aide à apprendre à lui et à ses amis. clubs de rugby de participation Université d’État de Saint-Pétersbourg et Université d’État de Moscou. Racontez-nous un peu l’histoire de ces compétitions et les règles du jeu. Rugby Challenge Cup: un affrontement entre deux universités Il s’agit d’un concours annuel organisé depuis 2010. Pour moi personnellement, c’est la troisième Challenge Cup. Et dans les trois cas, notre équipe a gagné et a quitté la coupe à Saint-Pétersbourg. Les compétitions ont lieu au rugby-7 et au rugby classique-15. Les principales différences dans le nombre de participants et le temps de jeu. Dans le premier cas, il s’agit d’une compétition entre deux équipes de sept personnes réparties sur deux mi-temps de sept minutes. En rugby 15, le nombre de participants est deux fois plus grand de chaque côté et deux mi-temps de 40 minutes. L’essence du jeu est la même: saisir le ballon et le rentrer dans le champ de jeu adverse afin de gagner des points De quoi vous souvenez-vous de cette rencontre de match? Nous voulions vraiment gagner, pour pouvoir également quitter la Coupe Challenge de notre ville cette année. Mais quelque part à la fin du match, à la 70e minute, l’équipe de l’Université d’État de Moscou menait le score, la différence était de cinq points. Pour gagner, nous devions mettre une, et de préférence deux ou trois tentatives dans le champ de l’ennemi. De plus, l’un de nos joueurs clés, Daniel Semikov, a été blessé. Je devais rassembler toute ma volonté dans un poing et trouver des forces qui avaient presque disparu à la fin de la dernière moitié. Et nous avons réussi à faire deux tentatives, ce qui a été une surprise pour l’ennemi, qui s’attendait déjà à une victoire. À la fin du match, tous les participants ont noté qu’il s’agissait de l’un des matches les plus intenses et les plus spectaculaires de l’histoire de notre confrontation: comment vous êtes-vous engagé dans le rugby et si vous êtes entré dans l’équipe de l’Université? résultats et réalisations. Mais, étant venu à l’université, j’ai décidé de profiter de l’occasion pour faire du sport. Au cours des deux premières années de formation, j’ai participé aux Jeux de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, joué dans l’équipe de rugby de mon domaine. L’entraîneur de l’équipe universitaire, à l’époque c’était Alexander Zarya, après que les Jeux olympiques m’aient invité à faire partie de l’équipe, mais j’ai refusé parce que j’étais concentré sur mes études. Et quand je suis passé en troisième année, j’ai pensé: si pas maintenant, alors quand? J’étais très motivé par mon ambition sportive. J’ai été choisi pour faire partie de l’équipe, puis j’ai rejoint le capitaine. Est-ce qu’un sport nécessite un entraînement régulier et intensif, quelle est la routine pour le rugby À l’automne et en hiver, nous avons un entraînement préparatoire. Durant cette période, nous nous entraînons quatre à cinq fois par semaine, principalement des techniques de rodage, un entraînement fonctionnel à la veille de la saison de compétition. Pendant la période de compétition, nous nous entraînons trois fois par semaine et parallèlement, nous participons à des jeux du championnat universitaire ou de rugby. De plus, un avantage énorme pour les étudiants qui font partie de l’équipe de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg dans tous les sports est que les réalisations sportives sont converties en points. Par exemple, les victoires dans le championnat des villes sont importantes pour obtenir une bourse d’études supérieure de l’État. Le sport vous a-t-il aidé à étudier? Ayant obtenu un baccalauréat en spécialité «Mathématiques appliquées et physique» l’année dernière, je poursuis maintenant mes études à la magistrature. Ceci est une spécialité interdisciplinaire, qui fournit une connaissance approfondie des mathématiques, de la physique et de la programmation. En outre, étudiant dans le programme de maîtrise, l’étudiant a la possibilité de trouver un emploi dans l’une des entreprises, de commencer sa carrière, d’acquérir de l’expérience. Mais il est également nécessaire de participer activement aux travaux scientifiques, en continuant de développer le thème de sa CMR. C’est le point. Eh bien, quand vous pouvez combiner la science et la carrière, parce que mes intérêts de recherche sont directement liés à mon travail. J’ai eu un stage de pré-diplôme à Gazprom Neft. Après l’avoir complété avec succès, j’ai reçu une recommandation pour un poste de spécialiste dans le laboratoire de modélisation numérique géologique et géophysique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, où je programme et écrit des modèles physiques et mathématiques. Les préparatifs du prochain concours ont déjà commencé: certains membres de notre équipe terminent leurs études à l’université et nous commencerons à recruter de nouveaux joueurs à l’automne. L’année dernière, l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et la Fédération de rugby de Saint-Pétersbourg ont signé un accord de coopération prévoyant un soutien organisationnel pour notre équipe. Par exemple, un terrain de jeu est prévu pour les compétitions. cinq épées. Il s’agit d’un célèbre concours étudiant qui se déroule en France. L’équipe de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg y a participé en 2011 et a remporté un prix. Nous aimerions répéter le succès.

