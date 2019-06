French News: Science et technologie en action pour la protection du climat

Source: Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, et la ministre fédérale de la Recherche, Anja Karliczek, ont annoncé aujourd’hui le lancement de la plate-forme scientifique du Plan de protection du climat 2050. La plate-forme est destinée à soutenir le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre et le développement de la stratégie allemande à long terme pour la protection du climat avec une expertise scientifique. Un comité de pilotage composé de dix personnalités scientifiques appartenant à des instituts renommés contrôlera la plate-forme. Karliczek: “Pour une bonne politique climatique, nous devons nous adapter aux découvertes scientifiques. La recherche climatologique a déjà constitué une très bonne base de connaissances à ce sujet au cours des dernières décennies. À présent, il est important de mettre en œuvre ces résultats et de mieux protéger le climat. C’est ce que nous voulons réaliser avec le Plan d’action pour le climat 2050. Nous devons également renforcer nos efforts de recherche. Seules de nouvelles connaissances peuvent permettre de passer d’une économie de marché sociale à une économie de marché socio-écologique. “Schulze:” Le plan de protection du climat pour 2050 adopté par le gouvernement fédéral constitue la contribution de l’Allemagne à une Europe neutre en gaz à effet de serre. La nouvelle plate-forme fournit les bases scientifiques et le savoir-faire technique nécessaires à la transition vers une société et une économie sans carbone. Avec une protection climatique ambitieuse dans le trafic routier, dans les bâtiments, dans l’industrie et dans l’agriculture, nous saisissons également l’occasion de moderniser l’Allemagne en tant que site d’implantation économique et de montrer au monde que protection du climat et prospérité vont de pair. “Avec le Plan d’action pour le climat 2050, le gouvernement fédéral s’est fixé des objectifs concrets et ambitieux réduire les gaz à effet de serre dans différents secteurs. Le plan a également ancré de manière évidente l’importance de la recherche et de l’innovation et adopté un vaste processus de surveillance fondé sur des bases scientifiques. La plate-forme scientifique fait partie de ce processus. Il élaborera des évaluations sur des sujets liés à la protection du climat et fournira des connaissances en matière d’orientation et de prise de décisions pour l’examen et la mise à jour du plan de protection du climat et de ses programmes de mesures. Dans le même temps, l’efficacité, les coûts, les conséquences et les effets secondaires ainsi que les opportunités et les risques économiques et sociaux des mesures doivent être pris en compte dans tous les secteurs. Des instituts de recherche en sciences naturelles et sociales sélectionnés collaboreront sur une base interdisciplinaire et participeront à des échanges réguliers entre la science, la société et la politique.Les scientifiques suivants ont été nommés au comité directeur par le ministre fédéral de l’Environnement, Schulze, et le ministre fédéral de la Recherche, Karliczek. Timo Busch, professeur d’administration des affaires à l’université de Hambourg Dr. Ottmar Edenhofer, Institut de recherche sur l’impact sur le climat de Potsdam (PIK), Prof. Dr. Anita Engels, professeure de sociologie à l’Université de HambourgProf. Dr.-Ing. Holger Hanselka, président de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT), Ph. D. Felix Christian Matthes, Coordinateur de recherche Energie et Protection du climat de l’Öko-Institut e. V. à FreiburgProf. Dr. Karen Pittel, responsable du centre pour l’énergie, le climat et les ressources de l’institut Ifo à MunichProf. Dr. Ortwin Renn, directeur scientifique de l’Institut de recherche sur la durabilité transformatrice de l’Institut des études avancées de durabilité (IASS) à PotsdamProf. Dr. Sabine Schlacke, professeure de droit public, en particulier droit de la construction, de la planification et de l’environnement à l’université de Münster Le groupe de pilotage lancera des expertises, études et analyses d’impact indépendantes, tout en soulignant les besoins en matière de recherche afin de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action climat 2050 avec de nouvelles impulsions. Des travaux de recherche et des instituts de recherche départementaux supplémentaires seront proposés au cas par cas et par thème.Les travaux de la plate-forme Wissenschafts sur le Plan de protection du climat pour 2050 sont soutenus par un bureau administratif, appuyé conjointement par le ministère fédéral de l’Environnement et de la Recherche et de la Recherche et situé au niveau DLR à Berlin.

MIL OSI