French News: TERRATECH développera des services d’information géographique pour l’écosystème de la Sberbank

Source: Espace fédéral russe

# РКС # important # ПИЭФ-201907.06.2019 12: 16 TerraTech développera des services de géo-information pour l’écosystème de la Sberbank

Sur le terrain du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un accord de coopération a été signé entre Sberbank et la Société d’État Roscosmos. Le document a été signé par le directeur général de la société d’État Roscosmos, Dmitry Rogozin, et par le président du conseil d’administration de Sberbank, German Gref. Le mandataire pour l’organisation de l’interaction de la société d’État Roscosmos deviendra TERRA TEX JSC, une filiale de Russian Space Systems, créée à l’initiative de la société d’État. Roscosmos pour le développement, la mise en œuvre, l’utilisation et le développement de services de géo-information de haute technologie destinés aux consommateurs étrangers et nationaux. interagir dans un certain nombre de domaines, dont le principal sera la création et le développement de produits et services modernes de géo-information basés sur les données de télédétection de la Terre (ERS). Il est prévu de surveiller les installations résidentielles, commerciales et industrielles en construction financées par les fonds de crédit de la Sberbank, ainsi que de surveiller les activités et les ressources des organisations du secteur de l’agriculture et de la foresterie. La reconnaissance d’objets est planifiée à l’aide de la vision artificielle et de l’intelligence artificielle, ainsi que de la création de services pour véhicules aériens sans pilote. Les solutions TERRA TEC proposées permettront un suivi automatisé sur le Web des organisations de tous les domaines, d’évaluer la dynamique de modification des objets d’intérêt (projets de construction, travaux agricoles). actifs, objets collatéraux, etc.) avec la réactivité requise du client et fonctionne dans un environnement d’information unique avec Les rapports analytiques générés basés sur des informations objectives (données de télédétection) En général, l’utilisation des services d’information géographique aidera à automatiser de manière significative les divers processus de la banque et facilitera la création de toute une gamme de produits numériques pour l’écosystème de la Sberbank, dans l’intérêt de ses clients et de l’ensemble de l’état.

*** PJSC Sberbank est la plus grande banque de Russie et l’une des principales institutions financières mondiales. La Sberbank représente environ un tiers des actifs de l’ensemble du secteur bancaire russe. La Sberbank est un créancier clé de l’économie nationale et occupe la plus grande part du marché des dépôts. Le fondateur et principal actionnaire de Sberbank est la Banque centrale de la Fédération de Russie, qui détient 50% du capital-actions plus une action avec droit de vote. Les autres 50% des actions de la banque appartiennent à des investisseurs russes et internationaux. Les services de la Sberbank sont utilisés par plus de 145 millions de clients dans 22 pays du monde. La banque possède le réseau de succursales le plus étendu de Russie: environ 15 000 points de service. Le réseau de la Banque à l’étranger comprend des filiales, des succursales et des bureaux de représentation au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans la CEI, en Europe centrale et orientale, en Inde, en Chine, en Turquie et dans d’autres pays. TERRA TEC JSC est une filiale de Russian Space Systems. l’initiative de la société d’État Roscosmos en tant qu’opérateur commercial de services de télédétection de la Terre et de services de géo-information basés sur ceux-ci. L’activité principale de la société est le développement de solutions de géo-information basées sur des sources d’information spatiale, principalement des données de télédétection de la Terre, dans l’intérêt des agences gouvernementales, des organisations commerciales et des particuliers. Les services d’information et d’analyse de TERRA TEC visent à résoudre les problèmes liés à l’automatisation des processus d’activité des clients liés à la recherche et à l’analyse de toutes les informations spatiales disponibles sur le territoire du globe, pour toute période de temps. Depuis 70 ans, il développe, produit, teste, fournit et exploite des équipements et des systèmes d’information embarqués et au sol destinés à l’espace. Les activités principales sont la création, le développement et l’utilisation ciblée du système mondial de navigation par satellite GLONASS; complexe de contrôle au sol de véhicules spatiaux; systèmes de recherche et de sauvetage dans l’espace, appui hydrométéorologique, appui en ingénierie radioélectrique à la recherche scientifique dans l’espace; stations au sol pour la réception et le traitement des informations de télédétection. La structure intégrée des systèmes spatiaux russes regroupe les principales entreprises d’ingénierie des instruments spatiaux en Russie: l’Institut de recherche scientifique sur les instruments de précision (AO NII TP), l’Association scientifique et de production du génie de la mesure (AO NPO IT), l’Institut de recherche scientifique sur les mesures physiques. “NIIFI”), le bureau de conception spéciale de MEI (OKB MEI JSC JSC) et l’organisation de production scientifique Orion (JSC NPO Orion). Roscosmos est une société d’État créée en août 2015 pour diriger XNOY réforme de l’industrie des fusées et de l’espace de la Russie. Roscosmos assure la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine des activités spatiales et de ses réglementations réglementaires et juridiques, et passe également des commandes pour le développement, la production et la fourniture d’installations technologiques et d’infrastructures spatiales. Ses fonctions incluent également le développement de la coopération internationale dans le domaine spatial, ainsi que la création de conditions permettant l’utilisation des résultats des activités spatiales pour le développement socio-économique de la Russie.

MIL OSI