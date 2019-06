French News: Yuri Manevich: “Du point de vue des consommateurs,“ l’uberisation ”a un effet positif, du point de vue des entreprises, cela signifie une restructuration radicale des processus de l’entreprise”

Source: Ministère russe de l’énergie

Saint-Pétersbourg, le 7 juin. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Yuri Manevich, a pris la parole lors de la table ronde intitulée “Le vecteur stratégique des entreprises énergétiques dans l’économie de la plate-forme” lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019. S’exprimant au sujet des tendances mondiales actuelles dans le développement du secteur de l’énergie électrique, le vice-ministre a souligné le début de l’ère de grands changements dans les relations économiques , construit un nouveau modèle d’interaction entre fabricants, fournisseurs et utilisateurs finaux de services, qui Votre système de coordonnées doit trouver votre place et ne pas affaiblir vos positions existantes. “Le concept de“ uberisation ”est devenu un nom commun et est une manifestation caractéristique du nouveau temps. Nous parlons de l’introduction de plates-formes numériques et d’algorithmes intelligents qui vous permettent d’interagir directement avec le consommateur, sans la participation d’intermédiaires. La tendance est plus marquée dans les activités des entreprises de commerce, de transport et de services de télécommunications. Cependant, les grandes entreprises sont également obligées de réagir aux conditions changeantes et de s’adapter “, a déclaré Yuri Manevich. Il a expliqué que, du point de vue des intérêts des consommateurs et du développement de l’économie dans son ensemble,” l’uberisation “avait un effet positif, ce qui impliquait une restructuration radicale des processus commerciaux. . «Le complexe énergétique traditionnel en Russie conserve un rôle économique de premier plan. En conséquence, ces tendances sont également caractéristiques du complexe énergétique “, a déclaré le chef adjoint du département de l’énergie. Selon Yury Manevich, le système énergétique russe est l’un des plus développés et des plus efficaces au monde, tandis que le gouvernement de la Fédération de Russie comprend le potentiel de son développement. . «La numérisation est l’une des principales activités du ministère de l’Énergie et du gouvernement dans son ensemble. En outre, l’énergie est l’élément le plus important du programme national «Économie numérique de la Fédération de Russie». L’État représenté par les autorités fédérales joue donc un rôle d’intégrateur des changements en cours », a déclaré le vice-ministre Yury Manevich, déclarant que, dans le domaine de la décentralisation et de la numérisation, les ministères Pénétration de technologies innovantes et de nouveaux modèles d’affaires dans l’industrie.En conclusion, Youri Manevich a souligné que les changements apportent de nouvelles opportunités s pour les consommateurs et les risques technologiques et économiques pour le fonctionnement du système énergétique lui-même. «À cet égard, le travail d’élaboration d’approches pondérées d’adaptation de la réglementation sectorielle à ces tendances, répondant aux intérêts de tous les acteurs du marché de l’énergie, restera une fonction constante de l’État», a-t-il conclu.

