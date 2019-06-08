Алексей Миллер и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассмотрели перспективы расширения сотрудничества

Source: Gazprom in Russian
Справка
Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июня. Ключевая тема — «Формируя повестку устойчивого развития».
В 2018 году «Газпром» поставил в Боснию и Герцеговину 245 млн куб. м газа.
«Турецкий поток» — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.