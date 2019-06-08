Алексей Миллер и Председатель JBIC Тадаси Маэда обсудили направления сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Справка

Japan Bank for International Cooperation (Банк Японии для международного сотрудничества) был создан в 1999 году как государственный финансовый институт для развития экономического сотрудничества с зарубежными странами. Основной функцией банка является поддержка внешнеэкономической деятельности японских компаний.

«Газпром» и JBIC связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В частности, банк принимал участие в финансировании строительства газопровода «Голубой поток» и проекта «Сахалин-2». В декабре 2018 года «Газпром» успешно разместил среди японских инвесторов первый облигационный займ в японских иенах под гарантию JBIC. «Газпром» стал первой российской компанией, которая вышла на японский рынок капитала.

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