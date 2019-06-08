В. Пономарев: Россия и Германия заинтересованы в развитии связей не только на федеральном, но и на региональном уровне

Source: Russia – Council of the Federation

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось 15-е совместное заседание групп дружбы Совета Федерации и Бундесрата Федеративной Республики Германия.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось 15-е совместное заседание групп дружбы Совета Федерации и Бундесрата Федеративной Республики Германия.

Делегацию Совета Федерации возглавил руководитель группы по сотрудничеству СФ с Бундесратом ФРГ, член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Валерий Пономарев. ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края В составе делегации – заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

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Немецкую делегацию возглавила председатель германо-российской группы дружбы Бундесрата ФРГ, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Межпарламентские обмены играют важную роль в формировании общей атмосферы двусторонних отношений

Валерий Пономарев отметил, что межпарламентские обмены играют важную роль в формировании общей атмосферы двусторонних отношений. «Ваш приезд в Россию и участие в мероприятиях по линии Петербургского международного экономического форума говорят о заинтересованности в дальнейшем развитии торгово-экономических связей России и Германии не только на федеральном, но и на региональном уровне».

По его словам, на российском рынке работают около 5 тыс. немецких компаний, суммарный оборот которых превышает 50 млрд долл. США, а число занятых — около 270 тыс. человек. Устойчивостью и динамичностью отличаются разветвленные связи на уровне российских и немецких регионов.

Валерий Пономарев

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Мануэла Швезиг

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Игорь Морозов

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Алексей Кондратьев

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Cовместное заседание групп дружбы Совета Федерации и Бундесрата ФРГ

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Cовместное заседание групп дружбы Совета Федерации и Бундесрата ФРГ

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Алексей Кондратьев и Валерий Васильев

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Валерий Пономарев

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Cовместное заседание групп дружбы Совета Федерации и Бундесрата ФРГ

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Сенатор напомнил о состоявшейся церемонии закрытия российско-германского «перекрестного» Года регионально-муниципальных партнерств 2017–2018 гг. с участием министров иностранных дел двух стран. Этот проект придал мощный импульс развитию российско-германского межрегионального сотрудничества, способствовал укреплению имеющихся и установлению новых побратимских форматов.

Кроме того, продолжил Валерий Пономарев, в Ростоке 17 октября прошлого года с большим успехом прошел третий форум «День России», который собрал рекордное число участников — свыше 850 представителей политических, деловых и экспертных кругов России и ФРГ.

В свою очередь Валерий Васильев подчеркнул, что стратегическим направлением экономического взаимодействия России и ФРГ остается топливно-энергетический комплекс. Немецкие технологии активно используются для реализации проектов в сфере сжижения и переработки природного газа, а также в строительстве газопроводов. По его словам, главный проект, в реализации которого заинтересованы наши страны, это – «Северный поток» и «Северный поток-2».

Среди важных направлений экономического сотрудничества сенатор назвал модернизацию промышленных объектов, локализацию немецких производств на территории регионов России, выпуск автомобилей, сельскохозяйственной техники, железнодорожных составов, электрооборудования.

Валерий Васильев выразил мнение, что перспективными и новыми направлениями в совместной деятельности российских и германских предприятий могут стать разработка и применение интеллектуальных технологий по добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов, утилизация отходов, повышение энергоэффективности и обеспечение экологической безопасности.

Он подчеркнул, что Россия предпринимает важные шаги для снятия административных барьеров в ведении бизнеса. Также сенатор отметил, что инвестиционное сотрудничество России и Германии имеет огромный потенциал.

Алексей Кондратьев рассказал о правовом регулировании вопросов охраны окружающей среды в России на федеральном и региональном уровнях. Он проинформировал о нормативно-правовых актах, направленных на сбережение водных и лесных ресурсов, охрану атмосферного воздуха. Отдельное внимание парламентарий уделил исполнению международных обязательств в области сохранения климата.

По словам Алексея Кондратьева, работа по совершенствованию экологического законодательства ведется на постоянной основе. Так, Совет Федерации одобрил изменения в законодательство, устанавливающие административную ответственность за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Также внесены изменения в Водный кодекс РФ в части создания реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.

«В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится ряд законопроектов, направленных на улучшение ситуации в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов», — сообщил он.

Игорь Морозов затронул тему регулирования переработки и утилизации отходов. По его словам, при разработке правового регулирования обращения с отходами в России изучали немецкое законодательство. Парламентарий подчеркнул, что в нашей стране еще много предстоит сделать в сфере переработки отходов. Парламентарий отметил перспективы для сотрудничества в этом направлении Бундесрата и Совета Федерации.

Сенатор указал, что большое значение для реализации государственной политики в сфере обращения с отходами имеет поддержка готовящихся проектов населением и позиция экологических организаций, экспертного сообщества. «Россия является одной из передовых стран в вопросах экологии. Мы не выходим из соглашения по климату, придерживаемся всех международных норм».

В свою очередь Мануэла Швезиг отметила важность российско-германских отношений. «Наши отношения очень важны, несмотря на санкции. Нужно сообща посмотреть, какие есть возможности для расширения сотрудничества», — сказала она.

Так, по ее словам, Германия готова поделиться опытом в переработке отходов. Мануэла Швезиг пригласила российских сенаторов посетить немецкие мусороперерабатывающие заводы и ознакомиться с их работой.

Полномочный представитель Земли Бранденбург Томас Кралинки напомнил, что Германия является вторым по величине торговым партнером России после Китая, отметив перспективы для роста товарооборота. «Россия продолжает для нас оставаться важным поставщиком сырья».

Он также поднял вопрос отмены санкций в отношении России. «Нам необходимо обменяться мнениями о том, как найти пути упразднения санкционного механизма».

Подводя итоги 15-го заседания групп дружбы, Валерий Пономарев отметил, что мероприятие прошло результативно, в частности, состоялось обсуждение вопроса снятия антироссийских санкций.

По словам сенатора, заседания подтверждают не только возможность политического диалога, но и необходимость экономического сотрудничества регионов двух стран. «Так, оказалось, что у Тамбова нет города-побратима. И во время встречи министр земли Бранденбург подтвердил желание начать такое сотрудничество».

Валерий Пономарев сообщил, что следующее заседание парламентских групп дружбы планируется провести в 2020 году в Германии в городе Потсдам.

Со своей стороны Мануэла Швезиг напомнила, что в следующем году будет праздноваться 75-летие Потсдамского соглашения. «Это очень важный мирный договор, который обеспечивает мир и стабильность в Европе. Это значимая для нас дата», — сказала она.

Мероприятие будет посвящено развитию сельской местности, планируется обсудить тему организации медицины. «У нас большие планы и мы с удовольствием будем дальше работать», — отметила Мануэла Швезиг.

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