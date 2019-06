French News: Alexey Miller et le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, ont passé en revue les perspectives d’une coopération accrue

Source: Gazprom en russe

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème principal est «Élaborer un programme de développement durable». En 2018, Gazprom a livré 245 millions de mètres cubes en Bosnie-Herzégovine. mètres de gaz. “Turkish Stream” – un projet de gazoduc d’exportation de la Russie à la Turquie via la mer Noire et jusqu’à la frontière turque avec les pays voisins. La première canalisation du gazoduc est destinée au marché turc, la seconde à l’approvisionnement en gaz des pays du Sud et du Sud-Est de l’Europe. La capacité de chaque ligne est de 15,75 milliards de mètres cubes. m de gaz par an.

