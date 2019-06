French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas a atterri à Bagdad

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères. Le récent sommet nous oblige en tant que voisins européens: à préconiser une désescalade et une indemnisation pacifique. Nous ne pouvons pas seulement admonester le dialogue, nous devons le diriger – en particulier lorsque les contraires semblent irrémédiables et que des conflits de nombreuses années persistent. Parce que le risque que des erreurs de calcul, des incompréhensions, des provocations dans une région très sollicitée aient des conséquences incalculables, existe bel et bien, notamment l’incertitude quant à l’avenir du JCPoA qui a laissé la courbe de la fièvre violente. Nous, Européens, sommes convaincus qu’il vaut la peine d’œuvrer pour la préservation de l’accord de Vienne sur le nucléaire avec l’Iran. Sa mise en œuvre continue et intégrale par l’Iran reste un facteur clé de la stabilité et de la sécurité dans la région: en Iraq, plus de quatre millions de réfugiés sont rentrés chez eux ces dernières années. Le pays dépend de bonnes relations avec tous ses voisins pour son développement. Ce qui luttait pour la stabilité serait en danger dans une escalade majeure dans le Golfe. Une approche équilibrée est donc particulièrement importante pour Bagdad: la Jordanie et les Émirats arabes unis se concentreront également sur les conflits en Syrie et au Yémen. Nous ne diminuons pas nos efforts pour aider les Nations Unies à résoudre leurs conflits politiques.

MIL OSI