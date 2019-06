French News: L’équipe BMW Motorrad WorldSBK à Jerez: un autre classement dans le top 6 pour Tom Sykes et la nouvelle BMW S 1000 RR.

Source: Groupe BMW Jerez de la Frontera. Le BMW Motorrad WorldSBK Team s’est hissé dans le top 6 du Championnat du monde FIM Superbike (WorldSBK) avec la nouvelle BMW S 1000 RR. Tom Sykes (GBR) a terminé sixième de la course de samedi à Jerez de la Frontera (ESP). Son coéquipier Markus Reiterberger (GER) a terminé à la onzième place. À Jerez de la Frontera aura lieu la sixième manche de la saison WorldSBK 2019. Lors de la Superpole qualificative du matin, Sykes a placé son RR à la sixième position de départ. Reiterberger se classait au 14. En début de match, Sykes perdit une position et se retrouva septième jusqu’au dernier tour, avant de reprendre la sixième place. Reiterberger a grimpé de deux places en tête et s’est battu pour finir dans le top 10 de l’épisode. À la fin, il a vu le drapeau à damier en onzième, à sept dixièmes de seconde derrière le dixième.

Citations après la première course à Jerez de la Frontera.

Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Le fait que Tom se classe à nouveau dans le top six confirme encore notre travail jusqu’à présent. Nous savons que nous ne pouvons nous améliorer que progressivement, et nous le faisons. Nous sommes convaincus que des résultats encore meilleurs ne sont qu’une question de temps. Tom a encore une fois utilisé le potentiel du RR et Markus a bien progressé aujourd’hui après un vendredi difficile. Notre objectif pour demain est de continuer à nous améliorer et de continuer à figurer dans la liste des résultats avec les deux pilotes. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “La journée de Markus a été très productive. Du jour au lendemain, nous avons beaucoup changé son vélo et il s’y est très bien adapté. Je suis content pour lui. Il pourrait ensuite implémenter cela dans la course également. Pour lui, la course consistait également à acquérir de l’expérience et à comprendre le vote que nous lui avions donné. Il l’a bien fait et à la fin de la course, ses temps sont devenus plus rapides. Bien sûr, un top 10 aurait été bien, mais la onzième place aujourd’hui était un bon résultat. Tom avait une bonne Superpole, avec une position de grille dans les deux premiers. Il a pris un bon départ, mais est ensuite retombé dans la foule. Pendant toute la course, il a été bloqué dans cette position jusqu’à ce qu’il hérite d’une place à la fin. Il y avait de légères vibrations sur le châssis, que nous pouvons réparer jusqu’à demain. Nous avons collecté d’autres données importantes pour demain. Nous espérons une bonne course de sprint et essayons de nous assurer une position de départ au premier rang. L’objectif de la course principale de demain est de continuer à progresser sur le terrain. “

Tom Sykes: “Je suis assez satisfait. Je suis bien entré dans la course et nous n’avons eu que quelques difficultés mineures que nous avions connues lors des courses précédentes. Dans les virages, je peux faire de belles choses avec la BMW S 1000 RR. Je m’accroche aux garçons, mais vient le moment où nous sommes toujours limités. Sur la piste ouverte, nous avons un meilleur rythme. Mais conduire est un plaisir, mais en termes de résultats, je souhaiterais quelque chose de plus. Mais nous n’avons que le sixième tour et nous ne faisons pas un mauvais travail, compte tenu de la jeunesse du projet. Je suis de bonne humeur et mon objectif est de continuer à travailler et à progresser, en particulier en termes de développement. Nous avons juste besoin de temps et tout le monde le sait, nous nous amusons et travaillons ensemble pour atteindre notre objectif. Et je suis sûr que nous pouvons y arriver. Mais nous ne pouvons pas faire de la magie, mais je pense que tous les membres de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK font un travail remarquable. Nous continuons. “

Markus Reiterberger: “Je suis vraiment satisfait. Hier nous avons eu une journée assez compliquée et mon équipe a travaillé très fort pour me proposer un vélo complètement différent. Je leur en suis très reconnaissant. Il semble que nous nous sommes améliorés dans certains domaines. L’objectif était d’entrer dans le top 10. Cela nous a échappé de peu, mais nous avons progressé et c’est la chose la plus importante. J’espère que nous pourrons nous améliorer à nouveau demain. Nous devons travailler sur le sujet pour lequel j’ai encore du mal à contrôler le front. Si nous pouvons mieux sortir de la courbe, je peux trouver quelques dixièmes de seconde par tour. “

