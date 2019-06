French News: V. Ponomarev: la Russie et l’Allemagne sont intéressées par le développement de liens non seulement au niveau fédéral, mais également au niveau régional

Source: Russie – Conseil de la fédération

La 15ème réunion commune des groupes d’amitié du Conseil de la fédération et du Bundesrat de la République fédérale d’Allemagne s’est tenue au palais Tauride de Saint-Pétersbourg.

La délégation du Conseil de la fédération, dirigée par le chef du groupe de coopération du Conseil de la fédération et du Bundesrat allemand, membre du Comité du Conseil de la fédération pour la réglementation et l’organisation des activités parlementaires, s’est réunie au Bundesrat allemand, membre du Comité du Conseil de la fédération pour la réglementation et l’organisation de l’activité parlementaire, Valery Ponomarev. Valery Ponomarev, représentant de l’autorité législative (représentante) du territoire du Kamchatka Valery Vasilyev, vice-président du comité du conseil de la fédération sur la politique économique, Valery Nikolayevich Vasilyev, représentant de Igor Morozov Morovov, président du Conseil de la Fédération corps législatif (représentant) du pouvoir de l’État Région de Riazan et membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la science, l’éducation et la culture, Alexei Kondratyev. KondratyevAleksey Vladimirovich Représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Tambov

Voir aussi

La délégation allemande était dirigée par le président du groupe d’amitié germano-russe du Bundesrat d’Allemagne, le Premier ministre de l’État fédéral de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuel Schwezig.

Les échanges interparlementaires jouent un rôle important dans la formation de l’atmosphère générale des relations bilatérales.

Valery Ponomarev a souligné que les échanges interparlementaires jouent un rôle important dans la formation de l’atmosphère générale des relations bilatérales. “Votre visite en Russie et votre participation à des événements organisés sous les auspices du Forum économique international de Saint-Pétersbourg témoignent d’un intérêt pour le développement des relations commerciales et économiques entre la Russie et l’Allemagne, non seulement au niveau fédéral, mais également au niveau régional.” Des milliers d’entreprises allemandes, dont le chiffre d’affaires total dépasse 50 milliards de dollars et emploient environ 270 000 personnes. Les relations ramifiées au niveau des régions russe et allemande diffèrent par leur stabilité et leur dynamisme.

Valery Ponomarev1 de 9

Manuela Schwezig2 de 9

Igor Morozov3 de 9

Alexey Kondratyev4 de 9

Réunion conjointe des groupes d’amitié du Conseil de la fédération et du Bundesrat d’Allemagne 5 sur 9

Réunion commune des groupes d’amitié du Conseil de la fédération et du Bundesrat de la République fédérale d’Allemagne sur 9

Alexey Kondratyev et Valery Vasilyev7 de 9

Valery Ponomarev8 sur 9

Réunion commune des groupes d’amitié du Conseil de la fédération et du Bundesrat du FDR9 du 9

MIL OSI