20 июня выйдет в эфир «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к Президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимаются начиная с 8:00 (мск) 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва – Путину».

Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

20 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

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