French News: Albanie: toutes les parties doivent maintenant rechercher la voie de la réconciliation

En Europe, chaque gouvernement doit accepter une opposition critique et toute opposition doit accepter un gouvernement efficace. C’est une base essentielle pour un État tout aussi stable et démocratique. Si l’Albanie veut se diriger de cette manière vers l’Europe, elle ne manquera certainement d’aucun soutien de la part de l’Allemagne. “

“Après cette décision du président, il y a une nouvelle situation politique. Toutes les parties doivent maintenant rechercher le chemin de la réconciliation. Celles-ci comprennent des élections locales démocratiques avec plusieurs candidats potentiels. Cela suppose que tout le monde accepte la décision du président et participe ensuite à la compétition politique. Toute autre solution serait non européenne et augmenterait inutilement les doutes quant à l’utilité d’un processus d’adhésion. Cela créerait également une nouvelle base pour une coexistence pacifique des concurrents politiques.

Hier soir, le président albanais, Ilir Meta, a annoncé le 30 juin. a reporté indéfiniment les élections municipales et a appelé les parties au conflit du gouvernement et de l’opposition au dialogue. Il a également demandé aux partenaires étrangers d’aider à la médiation dans ce dialogue. Commentant la décision du président albanais, le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU, Johann David Wadephul: