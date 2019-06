French News: BMW Motorsport News – Numéro 19/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans de nombreuses autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Donc, vous restez toujours à jour.

ADAC GT Masters: La BMW M6 GT3 l’emporte sur la Red Bull Ring. Jens Klingmann (GER) et Nicolai Sylvest (DAN) ont remporté la course de samedi sur la BMW M6 GT3 sur la Red Bull Ring. Dans la voiture avec le numéro 14, utilisée par l’équipe MRS GT-Racing, a traversé le duo après 40 tours en tant que vainqueur de la ligne d’arrivée. C’était la première victoire de la BMW M6 GT3 dans le ADAC GT Masters. En qualifications, Sylvest avait inscrit la pole position de la BMW M6 GT3 en 1.28.539 minutes. Dans une session dans laquelle l’argent changeait plusieurs fois vers le milieu, il a réussi un tour en dix minutes avant la fin, ce qui était impossible pour la compétition. Également dans la course, Klingmann et Sylvest étaient imbattables et ont remporté la victoire. Dimanche, Klingmann / Sylvest s’est assuré la cinquième place lors de la deuxième séance de qualification du week-end. En course, ils pourraient gagner une place et terminer quatrième. Les deux prochaines courses du ADAC GT Masters auront lieu les 10 et 11 août à Zandvoort (NED).

ADAC GT4 Allemagne: victoire pour la BMW M4 GT4 et pour la BMW M4 GT4, le Red Bull Ring (AUT) était plus qu’une bonne piste. Michael Schrey (GER) et Thomas Jäger (AUT) ont remporté la course de samedi sur la piste en Autriche. En n ° 2, la BMW M4 GT4 de l’équipe Hofor Racing de Bonk Motorsport est arrivée après 37 tours à la première place. Au total, quatre BMW M4 GT4 se sont classées dans le top 5. En troisième position, Stephan Grotstollen et Georg Braun (GER, MRS Besagroup Racing Team) ont été autorisés à applaudir sur le podium. Les quatrième et cinquième sont allés à la BMW M4 GT4. Claudia Hürtgen (GER) et Michael Fischer (AUT, Hofor Racing de Bonk Motorsport) ont terminé devant Marius Zug (GER) et Gabriele Piana (ITA, équipe RN Vision STS Racing). Les deux couples de pilotes devaient partir de la fin du champ. Déjà en qualifications, la BMW M4 GT4 avait pleinement exploité ses atouts. Trois voitures de course BMW étaient représentées aux quatre premières places sur la grille. Le tandem Thomas Tekaat (GER) et Franjo Kovac (CRO) ont eu beaucoup de malchance. Ils étaient partis de la pole position dans la BMW M4 GT4 de l’équipe MRS Besagroup Racing, mais devaient se contenter de la 13e place de la course.

Lors de la deuxième course à Spielberg (AUT), la BMW M4 GT4 est une nouvelle fois montée sur le podium. Les pilotes BMW les mieux placés se classaient à la deuxième place, Hürtgen et Fischer. Piana et Zug suivent à la quatrième place. La position six a été attribuée à Grotstollen et Braun. La prochaine épreuve de l’ADAC GT4 Allemagne aura lieu du 9 au 11 août sur le circuit de Zandvoort (NED).

Blancpain GT World Challenge America: le BMW Power à Sonoma: à Sonoma (États-Unis), les fans se sont livrés à de nombreuses courses ce week-end. Le GT4 America Sprint, le GT4 America SprintX, le GT4 West et le TC America ont chacun couru deux manches dans le programme-cadre du Blancpain GT World Challenge America. Les équipes du BMW Customer Racing ont pu célébrer de nombreux succès. Au total, onze véhicules BMW ont été lancés au sein du TC America, qui a célébré un succès sensationnel décuplé à la fin. Steve Streimer (États-Unis, Rooster Hall Racing) au numéro 81 BMW M240i Racing, Toby Grahovec (États-Unis, Classic BMW) au 26e rang et Robert Nimkoff (États-Unis, Auto Technic Racing) au rang 20 BMW M240i Racing remonter le moral.

Lors de la première course de la GT4 SprintX, Sean Quinlan et Gregory Liefooghe (États-Unis) occupaient la première place de la catégorie Pro-Am, synonyme de victoire, dans la BMW M4 GT4 n ° 19 de l’équipe Stephen Cameron Racing. En classe Am, Kris Wilson et John Allen (tous deux américains, Auto Technic Racing) ont pris la deuxième place dans la voiture n ° 16. Le tour le plus rapide de chaque course a également été remporté par les deux duos BMW. Jon Miller et Harry Gottsacker (États-Unis) ont également pris une deuxième place. Ils ont terminé dans la catégorie Pro-Am de la GT4 West avec la BMW M4 GT4 n ° 28 de ST Racing sur le podium. BMW a terminé quatre fois parmi les 10 premiers. En Pro, Toby Grahovec (États-Unis) a terminé huitième de la BMW M4 GT4 n ° 26 à la huitième place. En classe Am, Henry Schmitt (États-Unis, Stephen Cameron Racing), Dmitri Novikov (RUS, Rearden Racing) et Marko Radisic (États-Unis, Precision Driving Tech) ont pris les positions sept, neuf et dix.

Dans la catégorie pro-am du Blancpain GT World Challenge America, Schmitt a encore une fois pris la défense de son coéquipier Liefooghe à la septième place. Le duo a alterné au volant de la BMW M6 GT3 n ° 87 de Stephen Cameron Racing. Les séries de dimanche des cinq séries n’étaient pas terminées à la date limite.

W Series: Visser à la deuxième place sur le podium à Misano Beitske Visser (NED) a une nouvelle fois réalisé une solide performance au troisième tour de la série W, qui faisait partie du programme de soutien du DTM à Misano (ITA). Après sa victoire à Zolder (BEL) il y a un peu moins de trois semaines, la BMW Motorsport Junior s’est assurée la deuxième place sur le podium après un duel serré avec le futur vainqueur de la course, Jamie Chadwick (GBR). Grâce à cela, elle a pu prolonger sa deuxième position au classement général et compte désormais 55 points, soit 20 points de plus que la troisième et 13 points de retard sur Chadwick. La quatrième course de la saison aura lieu le 6 juillet au Norisring (GER).

British GT Championship: week-end difficile à Silverstone Dans le “Home of British Motor Racing” sur le légendaire circuit de Silverstone (GBR), Team Century Motorsport a connu un week-end de course difficile dans le championnat British GT. Dans la catégorie GT4S, Angus Fender et Andrew Gordon-Colebrooke (tous deux GBR) de la BMW M4 GT4 n ° 43 manquaient de peu le podium à la quatrième place. La voiture sœur portant le numéro 42 s’est classée dixième. Les deux BMW M6 GT3, également utilisées par Century Motorsport, n’ont pas pu terminer la course dimanche.

