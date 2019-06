French News: Emirates ne continue pas à récompenser la guerre au Yémen

Source: La gauche “Ceux qui, comme le gouvernement fédéral, récompensent les crimes de guerre des Émirats arabes unis au Yémen par de nouvelles exportations d’armes, ne sont pas crédibles dans la lutte pour le droit international humanitaire. Le ministre fédéral des Affaires étrangères, Heiko Maas, ne peut plus agir en tant que lobbyiste pour l’industrie allemande de l’armement à Abou Dhabi “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe DIE LINKE pour la défense. Dagdelen continue:

“Le ministre fédéral des Affaires étrangères Maas doit condamner la guerre brutale au Yémen et le blocus de la faim contre la population civile dans ce pays, qui utilise également les armements allemands et qui a conduit à la plus grande catastrophe humanitaire de notre époque. Le gouvernement fédéral doit cesser d’exporter des armes aux Émirats arabes unis et à tous les autres pays de la coalition de guerre au Yémen. “

MIL OSI