French News: Le 20 juin sera diffusé “Ligne droite avec Vladimir Poutine”

Source: Président de la Russie – Kremlin

Le chef de l’Etat répondra aux questions qui intéressent les citoyens en ce qui concerne la vie socio-politique et socio-économique du pays, ainsi que la situation internationale, en appelant, en envoyant un SMS ou un message MMS, ainsi que via le site Web du programme ou une application mobile spéciale Des appels à la «ligne directe» sont reçus des utilisateurs des réseaux sociaux VKontakte et Odnoklassniki, où vous pouvez envoyer une question-texte ou adresser une question au président en enregistrant une vidéo. Pendant la diffusion, les utilisateurs des applications Moscou-Poutine et OK Live pourront établir un lien vidéo direct avec le studio.Les questions sont acceptées à partir de 9h00 (heure de Moscou) du 9 juin au 31 juin. Les plus intéressants et les plus pertinents d’entre eux seront communiqués au président lors de la diffusion en direct.Vous pouvez joindre le Centre de traitement de messages unifiés de n’importe quel point de la Russie au 8-800–200–40–40. Les appels depuis la ville et les téléphones mobiles sont gratuits. Depuis l’étranger, vous pouvez appeler le centre de traitement des messages en appelant le +7 499–550–40–40, le +7–495–539–40–40. seulement des téléphones des opérateurs de télécommunications russes. La publication est gratuite. Vous pouvez poser une question uniquement en russe et avec un volume d’au plus 70 caractères. Vous pouvez envoyer votre question via le site Web moskva-putinu.ru (moscow-putinu.rf). Des informations détaillées sur la prochaine ligne directe, les méthodes de communication avec le Centre de traitement de message unifié et les archives des programmes précédents sont également disponibles. À partir du 9 juin, la question peut être envoyée via l’application mobile officielle Moscou-Poutine. “Classmates” – vk.com/moskvaputinu et ok.ru/moskvaputinu.20 juin sur le site Web du programme et sur la télévision publique russe (OTR) sera disponible avec une interprétation en langue des signes.

MIL OSI