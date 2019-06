French News: L’équipe BMW Motorrad WorldSBK apporte un autre résultat parmi les 5 premiers avec la BMW S 1000 RR.

Source: Groupe BMW Jerez de la Frontera. Avec la Superpole Race et la course du dimanche, la sixième manche du Championnat du Monde FIM Superbike (WorldSBK) à Jerez de la Frontera (ESP) s’est terminée pour le BMW Motorrad WorldSBK Team. Tom Sykes (GBR) a remporté un autre top 5 dans la Superpole Race avec la nouvelle BMW S 1000 RR. Sykes est donc parti de la cinquième place sur la grille de la course principale dans l’après-midi. Lorsque Chaz Davies (GBR) et Marco Melandri (ITA) se sont affrontés au sixième tour, Sykes a pris la quatrième place. Cependant, au neuvième tour, il perdait plusieurs positions, même après un glissement. La course a ensuite été arrêtée après 18 accidents consécutifs à un accident, et Sykes a été classé septième. Le collègue de l’équipe, Markus Reiterberger (GER), a terminé 15e de la Superpole Race et, comme Sykes, a eu des problèmes d’adhérence et a pris le douzième rang.

La prochaine manche de la saison WorldSBK 2019 aura lieu dans deux semaines à Misano (ITA). L’équipe BMW Motorrad WorldSBK a déjà effectué des essais à Jerez de la Frontera.

Les voix après la deuxième course à Jerez de la Frontera.

Marc Bongers, Directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Nous constatons les progrès que nous réalisons avec la nouvelle BMW S 1000 RR. Mais pour diverses raisons, nous ne pouvons toujours pas traduire ces résultats en résultats cohérents dans toutes les courses. Par conséquent, notre équilibre de Jerez est mixte. Dans la course principale d’aujourd’hui, étant donné que certains des meilleurs coureurs ont abandonné, nous devrions clairement améliorer nos positions. Cependant, les deux coureurs avaient des problèmes d’adhérence et nous allons maintenant analyser ce qui les a causés. Du côté positif, Tom a gagné des points précieux et le sentiment de Markus pour la moto s’est amélioré. Il est important de bâtir sur cela. Dans le même temps, le développement du nouveau RR se poursuit et nous espérons passer à l’étape suivante à Misano. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “Tom était très fort dans la course de la Superpole. Il était sur la SCX, ce qui était bien pour cette distance de course. Nous étions très heureux de la cinquième place, ce qui l’a placé dans une bonne position pour la course principale. Cette deuxième course a été difficile pour Tom. Ses chronos étaient plus rapides que la course du samedi, mais c’était le cas pour tous les autres. Il était septième, mais sans les échecs devant lui, il serait probablement devenu dixième. Markus a également eu une journée difficile. Après un début de week-end prometteur, le dimanche n’était pas optimal pour nous. Mais nous aurons plus de retours de Misano. “

Tom Sykes: “Dans l’ensemble, je pense que nous avons obtenu de très bons résultats ici. Je suis cependant un peu déçu de la deuxième course. J’ai eu un énorme moment d’effroi dans un virage à droite rapide. J’ai perdu le contrôle du front à 170 km / h et j’ai glissé de plus de 50 mètres. J’ai eu de la chance de pouvoir attraper ça. Après cela, j’ai réussi à rattraper les gars devant moi à nouveau, mais je ne les ai pas dépassés. Globalement, je pense que nous avons bien réussi avec les performances du moteur actuelles. Nous continuons à rassembler des informations pour faire les prochains progrès. Je suis sûr que nous allons continuer avec le projet vers les podiums. Si vous regardez l’équipe, le fabricant et les pilotes, nous avons un grand potentiel. Nous devons juste travailler pour combler cette petite lacune et espérons pouvoir passer à l’étape suivante à Misano. “

Markus Reiterberger: “Malheureusement, les changements que nous avons apportés aujourd’hui pour la Superpole Race et pour la course n’ont pas aidé autant que nous l’espérions. J’ai pris un bon départ dans la deuxième course et je me sentais bien sur la moto dans les premiers tours. Je pourrais très bien rouler. Mais ensuite, la prise sur la roue arrière s’est affaiblie et il était difficile de conserver la douzième place. Bien sûr, le résultat n’est pas ce que nous voulions. Mais nous avons pu ramener certaines idées et rassembler des informations. Nous allons continuer à travailler dur et je suis maintenant impatient de voir Misano. D’ici là, je vais essayer de trouver ce que je peux changer d’autre dans mon style de conduite et nous analyserons les données pour voir ce que nous pouvons faire sur le vélo. “

MIL OSI