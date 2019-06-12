Космонавты поздравили с Днем России

Source: Russia Federal Space

Экипаж российского сегмента Международной космической станции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин — поздравляют россиян с Днем России!

Помимо этого, командир МКС-59 Олег Кононенко сфотографировал все флаги России, находящиеся на борту орбитальной станции.

«Мы пролетели по местам расположения российских флагов на борту станции: начали с форпоста российского сегмента – служебного модуля «Звезда». Государственный флаг обязательно должен располагаться на скафандрах «Сокол» и «Орлан», а также в японском модуле «Кибо», где мы чаще всего проводим пресс-подходы», — отметил Кононенко.

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