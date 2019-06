French News: Foreign Office sur les manifestations à Hong Kong

Source: Département fédéral des affaires étrangères. Le grand nombre de participants aux manifestations des 9 et 12 juin 2019 montre que de larges fractions de la population de Hong Kong ont rejeté l’amendement, craignant une érosion conséquente de l’état de droit et de l’autonomie de Hong Kong. Ces craintes sont partagées par les milieux économiques et juridiques, mais également par la communauté internationale. Nous avons également exprimé nos préoccupations au gouvernement de Hong Kong avec nos partenaires de l’UE et nous nous demandons si le report de la deuxième lecture de l’amendement législatif prévu aujourd’hui affectera le calendrier actuel du gouvernement de Hong Kong. Le vote final était prévu pour le 20 juin. Parallèlement, nous examinons si le traité d’extradition bilatéral existant entre l’Allemagne et Hong Kong peut être maintenu sous sa forme actuelle si la loi sur l’extradition prévue est adoptée.

