French News: Idées d’aujourd’hui pour la médecine de demain: Sommet de la Charité BIH sur l’entrepreneuriat

Source: Charite – Universitatsmedizin Berlin Plus de 400 experts d’entreprises, scientifiques, hospitaliers et politiques ainsi que des investisseurs se réunissent à l’invitation de la Fondation Charité et de l’Institut de la santé de Berlin (BIH) lors du douzième Sommet de l’entreprenariat Charité BIH à Berlin. Du 17 au 18 juin 2019, ils discuteront des innovations médicales et des défis auxquels le secteur de la santé de demain sera confronté à l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg. “Cette année encore, nous réunirons d’excellents scientifiques, des esprits novateurs, des entrepreneurs expérimentés et des investisseurs en capital de risque. , Le Sommet, fondé par la Fondation Charité, s’est révélé être une scène internationale au fil des ans “, déclare le Prof. Dr. med. E. Jürgen Zöllner, président de la Fondation Charité. Cette année, le 12e Sommet de la BI sur l’entrepreneuriat de la Charité comprendra l’intelligence artificielle dans les soins de santé, les thérapies numériques, de nouveaux modèles d’investissement mondiaux pour les sciences de la vie, les avancées en thérapie génique, la réutilisation de médicaments, la réutilisation de médicaments réputés pour de nouvelles indications, ainsi que de nouveaux défis pour les essais cliniques et leur réorientation.Les conférenciers internationaux viennent d’Europe, d’Israël, du Canada, des États-Unis d’Amérique et d’Australie. Cette année, l’accent sera mis sur la collaboration transatlantique avec la région du Massachusetts et ses universités de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Heyo Kroemer, doyen de la faculté de médecine et porte-parole du conseil d’administration du centre médical universitaire de Göttingen. En tant qu’invité spécial, le Sommet accueille Stephen Kennedy Smith, responsable du Kennedy Family Office, cette année. L’investisseur, l’entrepreneur et le co-fondateur de Pear Therapeutics donnera un aperçu de l’intérêt de la famille Kennedy pour l’innovation dans le secteur de la santé dans une discussion en ligne avec Fireside. “Nouveaux défis pour les essais cliniques” comprendra le Dr Elizabeth O’Day parle. Elle est directrice générale et fondatrice d’une société basée à Boston qui développe des biomarqueurs indiquant quels patients utilisent réellement un nouveau médicament. De cette manière, les participants appropriés pourraient être sélectionnés pour chaque étude.Les conférences plénières suivantes traitent de la meilleure stratégie pour accéder au marché des soins de santé grâce aux innovations en matière de santé numérique. Le prof. Dr. Arthur L. Caplan, de New York, parlera d’éthique dans les études expérimentales et le professeur Michael T. Hemann du MIT met en lumière les développements actuels de l’immunothérapie du cancer par cellules CART: lors d’ateliers interactifs, les jeunes entrepreneurs reçoivent des conseils stratégiques sur le thème de la fondation. Au Life Sciences Venture Market, ils auront l’occasion de se présenter aux investisseurs internationaux. “Dans notre accélérateur de santé numérique BIH, nous aidons les médecins qui ont des idées numériques pour la santé à rendre leurs idées négociables”, explique Klaus Nitschke de BIH Innovations, le transfert de technologie conjoint de Charité et de BIH. “Au Sommet de la Charité BIH sur l’entreprenariat, ils peuvent apprendre des exemples de meilleures pratiques internationales, créer des réseaux internationaux et éventuellement contacter des investisseurs disposés à investir dans leurs idées.” L’événement aura lieu le lundi 17 juin à De 8h à 18h et le mardi 18 juin de 9h à 16h30. Le lieu de réunion est l’Académie des sciences Berlin-Brandebourg, Markgrafenstraße 38 à 10117 Berlin. Les conférences se dérouleront en anglais et les représentants des médias peuvent s’inscrire à l’adresse suivante: press (at) charite.de. Téléchargements

LiensCharité Sommet de l’entreprenariat BIHProgrammeContactManuela ZinglPorteur de l’entrepriseCharité – Universitätsmedizin Berlint: +49 30 450 570 400 Retour à l’aperçu

MIL OSI