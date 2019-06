French News: Le Commissaire aux droits de l’homme, M. Kofler, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères. Aujourd’hui, plus de 150 millions d’enfants sont encore victimes du travail des enfants, dont plus de la moitié, selon les estimations de l’Organisation internationale du Travail, sous leurs formes les pires et les plus dangereuses. Plus de 36 millions de ces enfants ne peuvent pas aller à l’école. Plus encore que dans d’autres parties du monde, les enfants africains sont touchés par ce fléau; Pour près de 20% de tous les enfants africains, le travail plutôt que l’éducation, l’exploitation plutôt que la protection est une réalité cruelle. Mais dans de nombreuses autres régions du monde, les enfants travaillent également dans des conditions d’exploitation et de menace pour la santé. Nous devons intensifier nos efforts pour atteindre l’objectif du Programme 2030 d’éliminer toutes les formes de travail des enfants dans le monde d’ici 2025. Les chaînes d’approvisionnement mondiales et les filières de production sont maintenant plus complètes et complexes que jamais auparavant. Le travail des enfants est exploité dans de nombreux l’agriculture, les industries du textile, de l’automobile ou de l’électronique. Comme pour de nombreuses autres questions urgentes de notre époque, ici aussi, sans coopération internationale, sans institutions internationales fortes et sans alliances multilatérales, la lutte contre le travail des enfants sera irréalisable. L’Organisation internationale du travail (OIT) ou le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sont des exemples de partenaires puissants que nous soutenons. Le gouvernement fédéral participe depuis longtemps à la coopération multilatérale et bilatérale dans le cadre de nombreux programmes et projets concrets destinés à créer Les enfants n’ont pas à travailler pour renforcer les structures de l’État, lutter contre le travail des enfants et dispenser une éducation aux enfants et aux adolescents. Nous ne devons pas relâcher nos efforts, car les États ont le devoir de protéger les enfants et leurs droits. Lors de mes voyages et des pourparlers pour la protection des droits de l’homme dans le monde entier, je le demande sans ambiguïté aux interlocuteurs des États. Mais les entreprises assument également la responsabilité des conditions de travail dans leurs chaînes mondiales d’approvisionnement et de valeur. La diligence raisonnable dans le domaine des droits de l’homme, que le gouvernement fédéral attend de toutes les entreprises, est essentielle pour aider à protéger les enfants et leurs droits en tant que maillons les plus faibles de la mondialisation. Une loi sur la diligence raisonnable des entreprises allemandes dans les chaînes de valeur est donc nécessaire. Je poursuivrai mes efforts pour renforcer la protection des enfants dans le monde entier en tant qu’élément important de la politique étrangère Améliorer les enfants dans les conflits armés et promouvoir la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant et à la protection des enfants contre l’exploitation par le travail des enfants.

