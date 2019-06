French News: Profitez également des opportunités du marché du travail à l’avenir

Source: CDU-CSU

12/06/2019

La stratégie nationale de formation donne les bonnes impulsions

Mercredi, la stratégie nationale de formation a été présentée. Peter Weiß, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU sur le marché du travail et la politique sociale, explique:

“La formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie revêtent une importance capitale pour le groupe parlementaire CDU / CSU et constituent l’un de nos points focaux au cours de cette législature. La poursuite des études et des qualifications sont essentielles pour tirer parti des opportunités futures dans le monde du travail en mutation. La préservation et le développement des compétences professionnelles offrent également une protection contre le chômage.

La stratégie nationale du gouvernement fédéral en matière de formation continue présentée aujourd’hui s’inscrit dans la lignée de l’offensive de qualification initiée avec la loi sur les perspectives de qualification, tout en offrant de nouvelles impulsions. Les plates-formes Internet, qui créent une motivation durable pour une auto-apprentissage durable grâce à un apprentissage en ligne divertissant et flexible, joueront un rôle clé à l’avenir. La faction Union a déjà développé le concept “MILLA” (Apprentissage tout au long de la vie interactif modulaire pour tous).

L’annonce de la Stratégie nationale de formation pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi est également conforme à l’annonce de la convention de coalition. Le groupe parlementaire CDU / CSU a pour objectif de créer une nouvelle culture de la formation continue en Allemagne. “

MIL OSI