French News: Schulze nomme un nouveau conseil d’administration de la Fondation fédérale allemande pour l’environnement

Source: Ministère fédéral de l’environnement. Conservation de la nature. Construction et sécurité des réacteursLe nouveau conseil d’administration de la Fondation fédérale allemande de l’environnement est nommé pour cinq ans. Avec 2,2 milliards d’euros de fonds de dotation, la DBU est l’une des plus grandes fondations environnementales en Europe.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a nommé aujourd’hui les 16 membres du conseil d’administration de la Fondation allemande pour l’environnement (DBU) pour une période de cinq ans. La DBU, dotée d’environ 2,2 milliards d’euros de capital de dotation, est l’une des plus grandes fondations environnementales en Europe. Son objectif est de promouvoir des projets de protection de l’environnement en accordant une attention particulière à l’économie de taille moyenne. Depuis le début de ses travaux, la DBU compte plus de 9 700 projets, dont environ 1,76 milliard d’euros dans les domaines de la technologie environnementale, de la recherche environnementale, de l’éducation environnementale et de la communication et de la nature – et protection de l’environnement. En outre, le DBU décerne chaque année le Prix allemand de l’environnement pour ses services qui contribuent de manière significative et exemplaire à la protection et à la préservation de l’environnement.Le conseil de fondation est le représentant légal de la fondation. Des experts en sciences politiques, en économie et en sciences ont été nommés pour la période allant du 12 juin 2019 au 11 juin 2024. Six personnalités ont été nommées pour la première fois au conseil des fiduciaires. Michael Meister MdB, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche; Guido Beermann, secrétaire d’État au ministère fédéral des Transports et de l’Infrastructure numérique; Carsten Dietmar Carrier MdB; Prof. Dr. Kai Niebert, président de l’anneau allemand de protection de la nature; Prof. Dr. Antje Boetius, directrice de l’Institut Alfred Wegener (Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine); Prof. Dr. Christiane Hipp, présidente de l’Université technologique du Brandebourg, Cottbus-Senftenberg, dont les membres du Conseil de fondation ont été renommés: Rita Schwarzelühr-Sutter MdB, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire; Bettina Hagedorn MdB, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral des Finances; Dr. Johannes Beermann, PDG de la Deutsche Bundesbank; Olaf Lies, ministre de l’Environnement de Basse-Saxe; Dr. Mathias Middelberg MdB; Sylvia Kotting-Uhl MdB, présidente de la commission de l’environnement du Bundestag allemand; Petra Gerstenkorn, union ver.di; Dr. Christoph Leuschner, chef du département d’écologie et de recherche sur les écosystèmes à l’université de Göttingen; Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl, responsable de l’Institut Fraunhofer pour la recherche sur les systèmes et l’innovation (ISI); Dr. Antje von Dewitz, directeur général de Vaude Sport GmbH & Co. KG.

12.06.2019 | Communiqué de presse n ° 096/19 | La protection du climat

