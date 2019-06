French News: Secteur de l’énergie: avenir de la convention collective et sécurité de l’emploi atteinte

Source: Verdi – United Services Union12. Juin 2019 | Ver.di et IG BCE sont parvenus à un compromis viable avec les employeurs dans les négociations en vue d’un accord collectif sur la sécurité future et la sécurité de l’emploi pour la transaction entre E.ON, RWE et Innogy. Après une évaluation approfondie du paquet final négocié pour un “accord collectif sur l’accompagnement socialement responsable des changements de personnel, des mesures d’adaptation et du développement durable du personnel en liaison avec la formation du nouvel E.ON” (TV ZuB), le comité de négociation collective a approuvé à une large majorité et avec très peu de votes contre. Les licenciements liés à l’emploi sont exclus pendant le semestre, la formation et l’éducation sont au centre des préoccupations et la sécurité sociale est définie collectivement. La convention collective peut être résiliée pour la première fois à compter du 31 décembre 2024 avec un préavis de douze mois, sinon elle est indéterminée. Cliquez ici pour plus d’informations sur les tarifs ZuB.

MIL OSI