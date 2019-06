Premier: W ciągu 4 lat płaca minimalna wzrosła o 700 zł. To nasze niezapowiedziane „700+”

Premier przypomniał, że Rada Ministrów zaproponowała podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. o 200 zł – z 2250 do 2450 zł. Chcę, żeby płaca minimalna była w Polsce jak najbardziej godna i żeby ludzie zarabiali – w ciągu kilku, kilkunastu lat – na poziomie europejskim – podkreślił szef rządu. Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, w ciągu 4 lat płaca minimalna wzrosła o 700 zł. To takie nasze niezapowiedziane „700+”, z którego również jesteśmy dumni – powiedział.

Source: President of Poland in Polish