Ассоциация выпускников СПбГУ: стартовал новый набор на Стипендиальную программу

Source: Saint Petersburg State University in Russian
В 2019 году в отборе на Стипендиальную программу Ассоциации выпускников примут участие магистранты 12 направлений СПбГУ: на право стать стипендиатами претендуют будущие историки, журналисты и пиарщики, восточники, филологи и лингвисты, химики, географы и геологи, биологи, математики, физики, программисты, социологи, психологи.
Стипендиальная программа дала мне в первую очередь очень большой стимул для дальнейшего развития, показала, что достижения могут быть оценены.
Стипендиат 2017/18 учебного года Алиса Викнянщук
Основными критериями оценки конкурсантов являются:
академические и научные достижения
стажировки, опыт работы по специальности
волонтерство, лидерская инициатива
Уже более 80 магистрантов стали стипендиатами программы с 2016 года. Экспертами на прошлом конкурсе выступили первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова, управляющий партнер компаний Ginza Prime и Ginza Sky Ольга Пекаревская, основатель и генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук, генеральный директор Ленинградской областной электросетевой компании Дмитрий Симонов и другие успешные выпускники Университета.
Конкурс среди магистрантов второго года обучения стартовал 10 июня, заявки принимаются до 11 сентября на сайте.
Важная часть Стипендиальной программы — общение конкурсантов с успешными выпускниками разных лет и специальностей: они становятся менторами студентов, делятся опытом и помогают сделать первые шаги в выбранной профессии.