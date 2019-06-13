Ассоциация выпускников СПбГУ: стартовал новый набор на Стипендиальную программу

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В 2019 году в отборе на Стипендиальную программу Ассоциации выпускников примут участие магистранты 12 направлений СПбГУ: на право стать стипендиатами претендуют будущие историки, журналисты и пиарщики, восточники, филологи и лингвисты, химики, географы и геологи, биологи, математики, физики, программисты, социологи, психологи.

Стипендиальная программа дала мне в первую очередь очень большой стимул для дальнейшего развития, показала, что достижения могут быть оценены.

Стипендиат 2017/18 учебного года Алиса Викнянщук

Основными критериями оценки конкурсантов являются:

академические и научные достижения

стажировки, опыт работы по специальности

волонтерство, лидерская инициатива

Уже более 80 магистрантов стали стипендиатами программы с 2016 года. Экспертами на прошлом конкурсе выступили первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова, управляющий партнер компаний Ginza Prime и Ginza Sky Ольга Пекаревская, основатель и генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук, генеральный директор Ленинградской областной электросетевой компании Дмитрий Симонов и другие успешные выпускники Университета.

Конкурс среди магистрантов второго года обучения стартовал 10 июня, заявки принимаются до 11 сентября на сайте.

Важная часть Стипендиальной программы — общение конкурсантов с успешными выпускниками разных лет и специальностей: они становятся менторами студентов, делятся опытом и помогают сделать первые шаги в выбранной профессии.

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