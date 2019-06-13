Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на образовательной сессии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в образовательной сессии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Открывая образовательную сессию, сенатор заявил, что работа Палаты молодых законодателей должна быть системной и хорошо спланированной. В этой связи он подчеркнул значимость молодежного парламентаризма, развитию которого способствует Совет Федерации.

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«Одна из основных задач Палаты молодых законодателей — взаимодействие с международными молодежными общественными объединениями с целью обмена опытом в решении актуальных общемировых проблем», — сказал Александр Варфоломеев. Парламентарий напомнил, что тема общественной дипломатии поднималась также в ходе V Международного гуманитарного Ливадийского форума, где речь шла о необходимости поиска путей для поддержания мира и согласия между странами.

Одна из основных задач Палаты молодых законодателей — взаимодействие с международными молодежными общественными объединениями с целью обмена опытом в решении актуальных общемировых проблем

«Важную роль в общественной дипломатии играет молодежь, которая все активнее участвует в политических, социально-культурных и гуманитарных процессах на внутригосударственном и международном уровнях», — отметил сенатор.

Александр Варфоломеев назвал Палату молодых законодателей хорошей кадровой школой для парламентариев из субъектов Федерации. Он также призвал молодых коллег из регионов активнее участвовать в работе над проектом федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации».

Участники сессии прослушали лекции ведущих экспертов на тему современного лидерства, а также развития цифровых технологий в Российской Федерации.

Модератором мероприятия выступил председатель Палаты молодых законодателей Николай Бурматов.

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