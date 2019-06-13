В рамках работы в Курской области сенатор В. Рязанский встретился с врио губернатора Р. Старовойтом и посетил Горшеченский район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также поздравил курских медработников с наступающим профессиональным праздником.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе встретился с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, а также с представителями региональной администрации. Встреча состоялась в связи с 85-летием со дня образования Курской области, которое отмечалось 12 июня.

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Кроме того, в преддверии Дня медицинского работника глава профильного Комитета СФ обратился к сотрудникам Курской областной больницы, выразил им слова глубокой признательности «людям в белых халатах».

«Профессия врача сложная и ответственная, поскольку немыслима без профессионализма, милосердия, гуманизма и беззаветного служения идеалам добра», — отметил Валерий Рязанский.

Сенатор поблагодарил всех медицинских работников за их нелегкий благородный труд, заботу и внимание, чуткость, благожелательное отношение к людям и любовь к своему делу.

В рамках рабочей поездки законодатель посетил Горшеченский район Курской области, где встретился с руководством района и представителями общественности, посетил фельдшерско-акушерский пункт.

Сенатор также ознакомился с письмами, обращениями и заявлениями граждан, поступившими в общественную приемную члена Совета Федерации.

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