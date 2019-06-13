Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#космодромы#орбитальные группировки#Спектр-РГ13.06.2019 20:20

Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты «Протон-М»

Сегодня, 13 июня 2019 года, на космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» и наземной инфраструктуры стартового комплекса. Заслушав доклады руководителей работ, комиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения к вывозу на стартовую площадку №81. Все операции запланированы на утро 14 июня.

Несколькими часами ранее, в монтажно-испытательном корпусе осуществлена перегрузка ракеты-носителя на транспортно-установочный агрегат. Специалистами предприятий Роскосмоса проводятся заключительные операции с ракетой космического назначения.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российской астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» запланирован 21 июня 2019 года в 15:17:14 мск. «Спектр-РГ» — российский проект с германским участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

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