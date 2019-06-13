И. Каграманян: Итогом III Форума социальных инноваций регионов станет повсеместное внедрение лучших региональных практик

Source: Russia – Council of the Federation

Накануне Форума сенатор рассказал о программе этого масштабного мероприятия.

Форум социальных инноваций регионов зарекомендовал себя как авторитетная площадка, где представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности имеют возможность обмениваться лучшими практиками, разрабатывать решения проблемных задач в сфере социальной политики. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Форум, организованный Советом Федерации и Правительством Москвы, пройдет с 19 по 21 июня.

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Сенатор станет модератором экспертной сессии «Новые подходы и возможности межведомственного и межсекторного взаимодействия в реализации социальной политики». Сессия проводится при поддержке Министерства экономического развития РФ.

В качестве примера межведомственного и межсекторного взаимодействия Игорь Каграманян привел организацию оказания паллиативной помощи. Парламентарий отметил, что в этот процесс включены не только Министерство здравоохранения РФ, органы управления здравоохранением в субъектах Федерации, региональные министерства труда и социальной защиты, но и социально ориентированные некоммерческие организации, представители муниципальных органов власти.

Расширение форматов межведомственного взаимодействия отражено в новом законе о паллиативной помощи

«Такое расширение форматов межведомственного взаимодействия отражено в новом законе о паллиативной помощи, который мы приняли не так давно. Эти возможности, в конечном счете, очень важны для семей, родственников паллиативных пациентов», — сказал сенатор.

По его словам, в рамках работы экспертной сессии будут рассмотрены те форматы взаимодействия, которые уже существуют в российских регионах. «К примеру, в Кемеровской области создан попечительский совет, привлекающий в том числе и внебюджетные средства, в сферу социальной политики».

Игорь Каграманян сообщил, что подобный опыт успешно реализован и в Ярославской области – регионе, который сенатор представляет в Совете Федерации. В течение полугода действует попечительский совет «Десятилетие детства», созданный по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области В этом совете объединены органы исполнительной власти, представители гражданского общества. «Такое взаимодействие позволяет сконцентрироваться на решении задач в улучшении детского здравоохранения. И, главное, оно позволяет совместными усилиями привлечь еще и внебюджетные средства на дальнейшее развитие сферы», — подчеркнул законодатель.

По результатам работы сессии будут сформулированы рекомендации регионам, касающиеся организации межведомственного и межсекторного взаимодействия.

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