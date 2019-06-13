О проведении в штаб-квартире ООН мероприятия по тематике аутизма

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

13-06-2019

12 июня 2019 г. в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке на полях 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов по инициативе Беларуси, Доминиканской Республики, Италии, Катара, Словакии, а также ряда международных негосударственных организаций состоялось тематическое мероприятие «Обеспечение включения инвалидов в меняющемся мире: роль спорта и культуры», посвященное тематике аутизма.

В ходе мероприятия были рассмотрены примеры государственных стратегий в области спорта и культуры, направленных на обеспечение полного и всестороннего участия людей с аутизмом в жизни общества, а также примеры взаимодействия между правительствами и гражданским обществом по этой теме.

Участникам мероприятия был представлен опыт работы международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» (Беларусь) и ассоциации спортивной инклюзии «Проект Филиппид» (Италия).

В своем выступлении Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков отметил, что в нашей стране государственная политика в области защиты прав лиц с инвалидностью, в том числе людей с аутизмом, направлена на построение инклюзивного общества.

Белорусский дипломат привлек внимание участников мероприятия к проекту «Спорт-инклюзия», реализуемому совместно организациями «Дети. Аутизм. Родители» и «Клуб плавания Александры Герасимени», который ориентирован на создание в Беларуси инклюзивных групп для детей с аутизмом по обучению плаванию. Заинтересованные зарубежные партнеры были приглашены к участию в реализации проекта, в том числе для обмена опытом в этой области.

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