Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка состояния законности в учреждениях и управлении ФСИН России по Республике Тыва.

По результатам проверки заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Геннадий Лопатин внес представление директору ФСИН России об устранении нарушений законов. Также направлена информация Министру юстиции Российской Федерации о положении дел с соблюдением прав граждан в пенитенциарных учреждениях в Республике Тыва и необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования отдельных вопросов при исполнении уголовных наказаний.

Мероприятие проводилось во взаимодействии с представителями Минюста России, Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва и Общественной наблюдательной комиссией региона. Также были привлечены специалисты территориальных управлений Госпожнадзора, Гострудинспекции, Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологического надзора.

В ходе проверки в функционирующих на территории республики следственном изоляторе и четырех исправительных учреждениях выявлены многочисленные нарушения законов о материально-бытовом и санитарном обеспечении, соблюдении режима и профилактике правонарушений, привлечении осужденных к труду, раздельном содержании различных категорий обвиняемых и осужденных и другие.

Так, в исправительных учреждениях отсутствует ряд необходимых помещений коммунально-бытового назначения, недостаточно мебели и санитарно-технического оборудования.

Администрациями пенитенциарных учреждений не приняты исчерпывающие меры к обеспечению режима, постоянного надзора за поведением осужденных и исполнением возложенных на них обязанностей. Имеющиеся в распоряжении технические средства контроля используются не всегда эффективно. Обнаружены недостатки при проведении обыскной и иной профилактической работы.

В исправительных колониях допускались нарушения норм закона при привлечении осужденных к труду. В оплачиваемых работах задействованы не более 35 % от общей численности трудоспособных граждан. При этом установлены факты привлечения осужденных к работам в выходные и праздничные дни без должного учета рабочего времени, его оплаты и предоставления дней отдыха.

В уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалах нарушались положения закона при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

В связи с выявленными нарушениями законов начальникам пенитенциарных учреждений, уголовно-исполнительной инспекции и иных органов, участвующих в исполнении уголовных наказаний, внесено 15 представлений, в том числе 1 обобщенное представление начальнику территориального органа УИС. На незаконно изданные нормативно правовые акты принесено 14 протестов, вынесено 7 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении. Кроме того, отменено 8 необоснованных постановлений следственных органов об отказе в возбуждении уголовного дела.

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