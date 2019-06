French News: A. Varfolomeyev: La Chambre des jeunes législateurs est une bonne école de personnel pour les parlementaires issus de la Fédération.

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris la parole lors de la session éducative de la Chambre des jeunes législateurs au Conseil de la fédération.

Alexander Varfolomeev Varfolomeev Alexander Georgievich, vice-président du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentant de l’organe législatif (représentant) de la République de Bouriatie, a participé à la séance d’information de la Chambre des jeunes législateurs du Conseil de la Fédération. prévu. A cet égard, il a souligné l’importance du parlementarisme des jeunes, dont le développement contribue au Conseil de la Fédération.

«L’une des tâches principales de la Chambre des jeunes législateurs est de coopérer avec des associations internationales de jeunes publics afin d’échanger des expériences en matière de résolution de problèmes mondiaux d’actualité», a déclaré Alexander Varfolomeev. Le parlementaire a rappelé que le thème de la diplomatie publique avait également été abordé lors du Ve Forum humanitaire international Livadia, qui portait sur la nécessité de trouver des moyens de maintenir la paix et l’harmonie entre les pays.

«La jeunesse est de plus en plus impliquée dans les processus politiques, socioculturels et humanitaires aux niveaux national et international», a déclaré le sénateur Alexander Varfolomeyev. Il a également appelé les jeunes collègues des régions à participer plus activement aux travaux sur le projet de loi fédérale sur la politique de la jeunesse en Russie dans la Fédération de Russie. jeunes législateurs Nikolai Burmatov.

