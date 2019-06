French News: Accord de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire civile entre la Pologne et les États-Unis

Source: Président de la Pologne en polonais

L’accord signé constitue un approfondissement des discussions sur l’énergie nucléaire menées dans le cadre du dialogue énergétique américano-polonais inauguré en mars 2019. Les parties ont notamment exprimé: Je voudrais définir les conditions nécessaires au développement du programme nucléaire polonais en mettant particulièrement l’accent sur les principes de financement, de développement des ressources humaines et d’implication de l’industrie locale.Le consensus a été signé à l’occasion de la réunion du président Andrzej Duda avec le président Donald Trump à la Maison Blanche. Lors d’une conférence conjointe, le président des États-Unis a déclaré que cet accord améliorerait la sécurité énergétique de la Pologne et renforcerait ses liens commerciaux. À son tour, le président Andrzej Duda a exprimé l’espoir que nous serions en mesure de réaliser ce programme dans l’intérêt de la protection de l’environnement, du climat de la planète et de la sécurité de mon pays natal. 6 unités nucléaires d’une capacité de 1 à 1,5 GW chacune (au total 6 à 9 GW). Le premier bloc serait opérationnel d’ici 2033 et les cinq suivants d’ici 2043. La première centrale nucléaire en Pologne doit être construite en Poméranie.

