French News: Alexander Radwan: “Nous agissons au profit de l’Allemagne”

Mesdames et Messieurs, la coalition au pouvoir est capable d’agir. La coalition au pouvoir réagit à des développements similaires au niveau européen sans vouloir abolir l’Europe. Certains veulent résoudre les problèmes européens en voulant quitter l’Union européenne. Nous voulons répondre aux évolutions par une réglementation au niveau national et donner ainsi à l’Europe une meilleure réputation parmi les citoyens allemands.

Il s’agit également de l’interrogatoire du suspect. Un acte de suspicion plus rapide peut être traité ici est une épée tranchante. L’utilisation de cet instrument sera possible à l’avenir.

Mesdames et Messieurs, deux autres points. Le premier point concerne la maltraitance d’enfants et le discours de M. Cézanne. J’ai déjà quelques problèmes avec votre critique de la partie préventive. Le but ici est de détruire le modèle commercial du remorqueur, l’empêchant ainsi de gagner de l’argent en amenant des enfants en Allemagne. Je crois que ce que nous faisons est un problème profondément social, un objectif profondément social. Que vous niez cela, je ne peux pas bien comprendre.

(Joie et applaudissements des membres de la CDU / CSU et du SPD)

Mesdames et Messieurs, il est également nécessaire d’appliquer la loi en conséquence. À l’avenir, le travail sera facilité, car le lancement de travaux illicites, par exemple, ne sera plus poursuivi sur le site de construction lui-même, mais peut déjà être abordé sur la ligne des travailleurs.

Le fait que les abus sociaux et l’emploi illégal soient abordés aujourd’hui est un bon signe, car les deux sont en définitive anti-sociaux. C’est dirigé contre le peuple. Cela bouleverse nos citoyens. Et il y a un dommage économique de plusieurs milliards. Nous voulons contrer cela avec cette loi. Des problèmes comme le travail forcé, le trafic d’êtres humains, mais aussi la maltraitance d’enfants sont des problèmes qui doivent être résolus maintenant.

Cette semaine est, bien sûr, une bonne semaine, car la Grande Coalition adoptera demain une loi sur “l’application du devoir de départ” et la loi sur l’immigration ayant des besoins spéciaux, ainsi que le lancement d’un soutien à la formation. Ce que cette semaine montre est clair: la Grande Coalition et ses factions sont capables d’agir. Nous agissons au profit de l’Allemagne.

Madame la Présidente! Mesdames et Messieurs! De nombreux intervenants précédents ont déjà expliqué pourquoi cette loi est nécessaire et M. de Maizière a déclaré que, pour une raison quelconque, l’un ou l’autre ne serait pas d’accord.