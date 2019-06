French News: Altmaier accueille les meilleures startups étudiantes allemandes

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

13.06.2019 – Communiqué de presse – Création d’entreprise

Peter Altmaier, ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie, a accueilli aujourd’hui les équipes du JUNIOR-Schülerfirmen-Bundesfinal à Berlin. Sous le slogan “Meilleure start-up étudiante en Allemagne”, 15 entreprises étudiantes JUNIOR se présentent au ministère fédéral de l’Économie à Berlin avec leurs concepts commerciaux innovants devant un jury composé d’experts de la politique et de l’économie.Altmaier: “Les jeunes entrepreneurs montrent de manière impressionnante avec leurs produits et modèles économiques Il y a beaucoup de créativité, d’idées et d’engagement entrepreneurial en eux. De concert avec les entreprises, nous convenons que l’entrepreneuriat doit occuper une place plus importante dans les programmes d’études. Avec notre offensive de start-up, GO! ‘, Nous donnons donc de nouvelles impulsions afin que davantage d’écoles puissent participer et intégrer les questions économiques dans la vie quotidienne de l’école. Parce que les compétences numériques et entrepreneuriales doivent être communiquées à un stade précoce, nos entreprises moyennes resteront fortes et la scène des jeunes entreprises se diversifiera à l’avenir. “Plus de 10 000 élèves ont participé aux programmes nationaux JUNIOR parrainés par le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie au cours de la présente année scolaire. , 738 équipes ont développé et mis en œuvre des idées commerciales pour un démarrage étudiant. Un jury d’experts de haut niveau évalue les équipes gagnantes des concours des États, qui disputent la finale nationale d’aujourd’hui. Elles présentent leurs services et leurs concepts d’entreprise créatifs dans une exposition. Les trois gagnants seront récompensés et deux autres équipes recevront des prix spéciaux. JUNIOR est également partenaire de l’initiative BMWi “Entrepreneuriat dans les écoles”. Pour plus d’informations sur le groupe d’initiative “Entrepreneuriat dans les écoles” et l’offensive de démarrage “GO!”, Visitez www.unternehmergeist-macht-schule.de et www.bmwi.de/GO ,

