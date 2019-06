French News: Annonce Assemblée générale annuelle de DFG 1.-3. Juillet 2019 à Rostock: discours du chancelier fédéral et ministre

Source: Deutsche ForschungsgemeinschaftLes membres choisissent le successeur de Strohschneider: trois candidats à la présidence / conférence de presse annuelle le 4 juillet à Berlin

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) tient son assemblée Annuelle de 2019 par le 1. jusqu’à 3. De juillet à Rostock, à partir de. Elle répond à une Invitation de l’Université de Rostock, en 2019, le 600. Anniversaire de sa Fondation peut commettre. Lors de la réunion Annuelle de jours de tous les Organes centraux des plus grands Forschungsförderorganisation et centrale d’Autorégulation pour la Science en Allemagne, depuis la Présidence de Sénat et le Comité directeur jusqu’à la prochaine Assemblée générale.Au Centre de l’Assemblée générale le 3. De juillet à l’Auditorium de l’Université de Rostock est le Choix du Successeur ou du Successeur de DFG-Président Prof. Dr Peter Strohschneider. La Germanistische Mediävist est, depuis 2013, à la Pointe de la DFG, et décide, après deux Mandats à son tour de. Pour le Choix de sa Succession a la Commission de l’Assemblée générale au mois d’Avril, deux Candidates et des Candidats proposés. Il s’agit de (par Ordre alphabétique): Prof. Dr Katja Becker, de la Biochimie et de biologie moléculaire, université Justus-Liebig-Universität Gießen

MIL OSI