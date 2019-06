French News: Association des anciens élèves de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg: une nouvelle organisation du programme de bourses d’études a été lancée

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

En 2019, des étudiants de 12 directions de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg participeront à la sélection du programme de bourses de l’Association des anciens élèves: futurs historiens, journalistes et spécialistes des relations publiques, orientalistes, philologues et linguistes, chimistes, géologues, géologues, biologistes, mathématiciens, physiciens, programmeurs et sociologues psychologues.

Le programme de bourses d’études m’a tout d’abord incité très fortement à poursuivre mon développement et a montré que les résultats pouvaient être évalués.

Les principaux critères d’évaluation des candidats sont les suivants: réalisations académiques et scientifiques, expérience professionnelle dans le domaine du volontariat, initiative en matière de leadership. Déjà plus de 80 étudiants de premier cycle sont devenus membres du programme depuis 2016. Marina Lavrikova, première vice-rectrice aux travaux académiques et méthodologiques, Olga Pekarevskaya, associée directrice de Ginza Prime et Ginza Sky, Yuriy Andreychuk, fondateur et directeur général du Heliks Laboratory Service, Dmitry Simonov, directeur général de la société de réseau électrique régional de Léningrad, ainsi que d’autres succès, ont été des experts lors du dernier concours. diplômés de l’université.Le concours entre étudiants de deuxième année a débuté le 10 juin, les candidatures sont acceptées jusqu’au 11 septembre sur le site Web, élément important du programme de bourses d’études. – communication des candidats avec des diplômés de différentes années et spécialités: ils deviennent les mentors des étudiants, partagent leur expérience et aident à faire les premiers pas dans la profession choisie.

