French News: Bâtiments durables: le bâtiment HOCHTIEF remporte des commandes d’un montant de 365 millions d’euros

HOCHTIEF Building, la division allemande de la construction du groupe, a enregistré de nombreuses nouvelles commandes au cours des cinq premiers mois de l’année. Le volume total des commandes s’élève à environ 365 millions d’euros. HOCHTIEF construit non seulement les nouveaux projets, mais les certifie également conformément aux règles de développement durable du Conseil allemand pour le bâtiment durable (DGNB) et de LEED avec le Gold Standard. “Nous avons atteint notre position sur le marché, en particulier au bureau, L’immobilier commercial et résidentiel s’est développé avec succès. Galer Schlomach, directeur général de HOCHTIEF Building.Allein à Düsseldorf développe des immeubles de bureaux et des immeubles de commerce sur deux sites, ce qui a également contribué à notre présence sur tous les marchés allemands importants, nous permettant de nous adresser directement à nos clients. avec une surface de plancher brute totale (GFA) d’environ 132 000 mètres carrés. Le campus Heinrich, d’une superficie d’environ 70 000 mètres carrés, est la plus grande commande de l’industrie allemande de la construction dans les cinq premiers mois de 2019. Le volume du projet s’élève à 107 millions d’euros. Les 600 places de stationnement pour vélos prévues au rez-de-chaussée et visibles de l’extérieur constitueront l’une des particularités de ce bâtiment. En outre, le projet prévoit des stations de recharge pour les voitures. Le client Quantum s’efforce d’obtenir la certification de durabilité conformément à la norme Gold Standard DGNB. Les points forts exceptionnels comprennent les toits de plain-pied, un boulevard, des ascenseurs panoramiques et un système de stationnement automatique. Une certification DGNB Gold est également prévue pour ce projet et HOCHTIEF construira également des immeubles de bureaux à Berlin et à Hambourg avec des aspects de durabilité durables, tels que le Weidt Park Corner. Le projet Europacity de la gare centrale de Berlin comprend trois bâtiments de six et sept étages et une tour de onze étages. L’ensemble du bâtiment est certifié LEED Gold. Les nouvelles commandes à Berlin comprennent également un immeuble de bureaux de 90 mètres de haut situé à proximité immédiate de la Mercedes Platz, réalisée en 2018 par Mercedes-Benz, ainsi qu’un immeuble d’habitation et de bureaux situé près de la Potsdamer Platz. Immeuble de bureaux à Hambourg-Bergedorf. Le projet est optimisé avec le client dans le cadre d’un processus de préconstruction basé sur le partenariat.

