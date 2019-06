French News: Christoph de Vries: “C’est une organisation terrible”

Source: CDU-CSU

Cher Monsieur le Président! Chers collègues! Je tiens à préciser à l’avance: quelle que soit la façon dont on évalue le Hezbollah, qu’il s’agisse d’une organisation terroriste partielle ou totale, c’est une organisation terrible qui n’a aucune sympathie pour nous, démocrates-chrétiens.

(Stephan Brandner [AfD]: Mais quand même!)

Quiconque parle du Hezbollah ne peut passer outre au principe énoncé par Angela Merkel à la Knesset en 2008 lorsqu’elle avait déclaré: “La sécurité d’Israël n’est pas négociable pour l’Allemagne et la responsabilité historique de cette sécurité fait partie de la raison d’être de l’Allemagne.

(Beatrix von Storch [AfD]: le bout des lèvres!)

Ce principe reste pleinement valable et doit également jouer un rôle important dans l’évaluation politique du Hezbollah. Qui nie le droit à l’existence d’Israël, comme le fait le Hezbollah, qui opère avec des moyens terroristes contre Israël, qui tire régulièrement au mortier, qui prend des otages, qui ne peut être un ami de l’Allemagne. C’est tout à fait clair pour nous. C’est la raison pour laquelle le classement de l’armée militaire du Hezbollah en tant qu’organisation terroriste n’est absolument pas contesté.

Je dis aussi franchement: j’ai beaucoup de sympathie pour l’interdiction complète du Hezbollah en tant qu’organisation dans son ensemble.

(Stephan Brandner [AfD]: Vous voulez une solution européenne, n’est-ce pas?)

Je peux aussi comprendre les efforts déployés par les amis américains pour adopter une position plus dure envers le Hezbollah. Mais ce qui m’étonne, c’est que dans l’analyse, il y a toute une coïncidence; mais dans les conséquences que nous ne partageons pas – que vous préférez une interdiction générale en Allemagne. Une solution européenne est beaucoup plus évidente.

(Stephan Brandner [AfD]: Aha!)

C’est pourquoi nous pensons que ce n’est que la deuxième meilleure solution.

(Beatrix von Storch [AfD]: Parce que nous sommes le Bundestag!)

– Le classement n’est pas une question qui concerne uniquement l’Allemagne. Si tout le Hezbollah était classé comme une organisation terroriste sous le régime de sanctions de l’UE, nous pensons que ce serait la meilleure étape.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU – Stephan Brandner [AfD]: Nous devrions décider ici, ou comment?)

Le verdict du Tribunal administratif fédéral, qui suppose une structure uniforme du Hezbollah en Allemagne et ailleurs, montre que les conditions préalables sont remplies.

Vous déclarez dans votre pétition – je dois vous dire – que le Hezbollah utilise la légalité pour mener un trafic de drogue et le blanchiment d’argent sur une base commerciale.

(Stephan Brandner [AfD]: Une interprétation très très étrange de notre proposition!)

Ce faisant, vous supposez que les deux seraient légaux et autorisés en Allemagne et que les agences de sécurité allemandes ne poursuivraient pas les auteurs d’infractions. Je le dis très clairement: cette accusation contre nos autorités de sécurité est infâme et nous la rejetons avec détermination.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du SPD)

Bien entendu, tous les crimes sont poursuivis, indépendamment des procédures d’interdiction. Il existe des indices de blanchiment d’argent et de trafic de drogue autour du Hezbollah; mais il n’y a aucune preuve. Vous connaissez la demande: entre janvier 2018 et janvier 2019, il y a eu 37 enquêtes préliminaires visant des personnes se trouvant à proximité du Hezbollah. Dans aucun cas, aucune enquête n’a été ouverte pour blanchiment d’argent ou violation de la loi sur les stupéfiants.

(Stephan Brandner [AfD]: Probablement tous les extrémistes de droite!)

Et dans un État constitutionnel, comme vous le savez peut-être, il ne s’agit pas simplement de preuves, mais de preuves.

Votre application présente d’autres faiblesses majeures. Au début de votre demande, vous souhaitez établir “une menace pour l’ordre constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne”. Cependant, nous parlons ici d’interdictions en vertu de la législation sur les associations et les interdictions d’association relèvent en Allemagne du pouvoir exécutif, du ministère fédéral de l’Intérieur. M. de Maizière a déclaré: Cela est fait et n’a pas été annoncé auparavant.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

Nos collègues, Marian Wendt et d’autres, ont clairement indiqué que nous agissions. Il y a eu des interdictions dans le passé. Par exemple, l’association “Colors for Orphans”, qui a recueilli des dons pour le Hezbollah, ainsi que la chaîne de télévision Al-Manar ont été interdits.

Si vous demandez dans votre demande d’interdire le Hezbollah

(Stephan Brandner [AfD]: Nous avons un Antifa!)

alors vous devez vous dire une fois clairement: il n’y a pas d’association totale du Hezbollah en Allemagne. Nous avons une structure à petite échelle de plusieurs dizaines de clubs avec des sympathisants. Même dans ce cas, votre demande est erronée et c’est pourquoi elle n’est pas acceptable pour nous.

Bien entendu, la question d’une interdiction totale ou partielle a également des implications pour la politique étrangère; ça a été le cas. Nous devons en parler. Personnellement, je peux bien imaginer qu’il existe des relations diplomatiques et souhaitables avec le Liban si nous interdisons totalement le Hezbollah et le classons comme organisation terroriste. Je suis heureux que le ministère de l’Intérieur et le ministère des Affaires étrangères soient ici en échange régulier –

Vice-président Hans Peter Friedrich:

Chers collègues, arrêtez-vous s’il vous plaît.

(Stephan Brandner [AfD]: Non, laissez-le parler!)

Christoph de Vries (CDU / CSU):

– J’arrive au bout – et j’espère que cet échange donnera aussi de bons résultats.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

