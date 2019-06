French News: Dans le cadre de son travail dans la région de Koursk, le sénateur V. Ryazansky a rencontré le gouverneur par intérim, R. Starovoit, et s’est rendu dans le district de Gorshechensky

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a également félicité le personnel médical de Koursk pour la fête professionnelle à venir.

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, représentant des organes législatifs (représentants) de la région de Koursk, a rencontré le gouverneur par intérim de la région de Koursk, Roman Starovoit, ainsi que des représentants administration régionale. La réunion a eu lieu dans le cadre du 85e anniversaire de la fondation de la région de Koursk, célébrée le 12 juin.

En outre, à la veille de la journée du médecin, le président du comité compétent du Conseil de la fédération a adressé une lettre de remerciement au personnel de l’hôpital régional de Koursk et lui a exprimé sa profonde gratitude “envers les personnes en blouse blanche”. bon, “a déclaré Valery Ryazansky. Le sénateur a remercié tous les travailleurs médicaux pour leur travail acharné, leurs soins attentionnés, leur sensibilité, leur attitude compatissante à l’égard des gens et leur amour pour la société. Dans le cadre de la visite de travail, le législateur s’est rendu dans le district de Gorshechensky, dans la région de Koursk, où il a rencontré l’administration du district et des représentants du public, ainsi que des lettres, appels et déclarations de citoyens reçus par la réceptionniste du membre du conseil de la fédération.

