French News: Des idées citoyennes livrées à la politique de Hambourg

Source: Fondation KoerberLe 11 juin, le projet de participation publique «Make Hamburg Better» de la Fondation Körber et de ZEIT: Hambourg a culminé. En présence des citoyens, le rapport final du processus de participation du public a été remis au premier maire, Peter Tschentscher, à la deuxième maire, Katharina Fegebank et à la présidente de Hambourg Citizenship, Carola Veit, en tant que représentants du gouvernement et du parlement de Hambourg. Le modérateur Daniel Kaiser (NDR 90.3) s’est entretenu avec les invités sur les meilleures idées pour Hambourg et sur l’avenir des processus participatifs et leur signification pour la démocratie locale. Peter Tschentscher a commenté de manière positive le projet de participation du public: »La participation active au projet Make Hamburg Better ‘montre le grand intérêt des habitants de Hambourg pour leur ville. Les résultats donnent de nouvelles impulsions dans de nombreux domaines. Dans le même temps, ils montrent que les objectifs politiques du Sénat sont conformes aux idées des citoyens sur le développement de Hambourg sur de nombreuses questions. “Thomas Paulsen, membre du conseil d’administration de la Fondation Körber, qui a salué les invités au début de l’événement et les remercie Les partenaires du projet ont souligné l’importance du dialogue entre les citoyens et la politique même au-delà des élections: “En ces temps de baisse de confiance dans les institutions politiques, un tel dialogue est plus important que jamais pour une société civile dynamique.” ainsi qu’une performance vocale de la HipHop Academy Hamburg à Hambourg ont clôturé le programme.Résultat du rapport “Making Hamburg Better” (PDF)

